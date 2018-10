El bertsolari Xabi Paya ofrece hoy la charla 'Ama no habla euskera' J.A.M. ELGETA. Miércoles, 10 octubre 2018, 00:18

Esta tarde, desde las 19.30 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento el bertsolari Xabi Paya ofrece en castellano la conferencia titulada 'Ama no habla euskera'». Una presentación en clave participativa donde Paya destacará el papel de los no euskaldunes en el desarrollo del euskera además de desmenuzar los objetivos de Euskaraldia, iniciativa que organiza la conferencia. La cita está especialmente dirigida a padres y madres no euskaldunes.

Como destaca en el adelanto del encuentro, «más de un millón cien mil personas trabajan, juegan y sueñan en euskera, rodeados de amigos y familiares con los que se comunican en otras lenguas», unos datos que servirán a Paya para invitar al público a reflexionar sobre el euskera y el multilingüismo.