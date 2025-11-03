ZTB y Goienagusi proponen mañana una charla que indagará en los átomos

J.A.M. bergara. Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:02 Comenta Compartir

Con las puertas abiertas al público en general, mañana, desde las 10.00 horas en Seminarixoa, la investigadora de Ikerbasque, Sara Barja, presenta la conferencia 'Explorando la materia átomo a átomo'. Esta especialista en el estudio de la propiedades físicas y químicas a escala atómica, centrará su intervención en «en la transformación de H₂O en H₂, explicando cómo es el proceso de rotura y formación de enlaces». Señala la ponente que «los 'defectos' en los materiales, como huecos dejados por vacantes atómicas, lejos de ser imperfecciones, pueden ofrecer propiedades sorprendentes. Por medio de un microscopio de efecto túnel, seremos capaces de observar a nivel atómico diferentes procesos químicos relacionadas con la producción limpia de nuevas fuentes de combustible». Organizan ZTB y Goienagusi.