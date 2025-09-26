Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Jóvenes en el campeonato de Bolu

Bergara

Xake Eskola ofrece desde octubre cursos de base y mejora para jóvenes

J. A. M.

bergara.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:17

Con el propósito de lograr sacar adelante una nueva generación de ajedrecistas para que den el relevo natural en un club que cuenta con más de 50 años de historia, ponen en marcha en octubre cursos de ajedrez para menores de 21 años en los niveles de iniciación y perfeccionamiento.

La intención es crear dos grupos que recibirán la formación en los locales de Bergara Xake Taldea en la entreplanta de la Torre de Zabalotegi. Serían los martes desde las 18.30 horas y los viernes a partir de las 17 horas.

La formación estará a cargo de monitores y entrenadores con título nacional. El precio es de 15 euros por trimestre. Los y las interesadas pueden llamar al 671 841 563 (Jon) ó al 618 417 625 (Javi). Esperan iniciar las clases en octubre.

Como apuntan desde el club, quieren acercar a más gente a la práctica del ajedrez, bien sea aprendiendo por primera vez o mejorando el nivel de juego. Destacan que al mismo tiempo se consigue desarrollar las capacidades cognitivas como memoria, capacidad de concentración, creatividad, imaginación, estrategia, entre otras, y las psicosociales a través de las relaciones sociales, autoestima, y demás.

En las clases imparten de forma amena, didáctica y divertida los principios del ajedrez como el material, movimientos y la reglamentación, los sistemas de aperturas, finales, estrategias, tácticas, el sistema algebraico de anotación, historia, y otros aspectos.

Insisten los organizadores que en el ajedrez no hay diferenciación ni discriminación ni por edad ni de genero. Al finalizar del curso se celebrara un campeonato entre todos los y las participantes en la formación.

Un club abierto

El local de ajedrez, apunta Bergara Xake Taldea, ofrece un espacio ideal para la practica del ajedrez donde las puertas están abiertas para cualquier aficionado que quiera jugar, aprender o competir. Y adelantan que tienen en mente y ya trabajan con el proyecto de ofrecer más adelante clases de formación para adultos.

