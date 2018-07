Welma Powell, blues con nombre de mujer para esta noche en el Espolón

Veinte son los años que han pasado desde que Welma Powell se mudó a la capital española. La artista estadounidense presenta 'Blues to the bone', su segundo disco, acompañada de la prestigiosa banda Bluedays. Interpretarán una versión de 'Too late', canción del mítico artista Willie Dixon, y once canciones originales, hoy a las 22.00 horas en el Espolón.

Nacida en Chicago y con la misma sangre de John Lee Hooker y Brownie McGhee, en su identidad no puede haber más que la mejor música.

«El blues es mi vida, lo llevo en mi sangre. Es otro idioma para mí. Lo he oído desde que nací y el blues soy yo», explica Powell.

«De pequeña tenía vecinos de México y Puerto Rico. Me parecía que hablaban muy bonito y comencé a interesarme por el castellano», cuenta Powell.

La artista llegó cargada de raíces musicales afroamericanas a Madrid con la pretensión de mejorar su español, ya que quería ser profesora en los Estados Unidos.

Sin embargo, comenzó a dar clases de inglés a españoles, además de poner voz a distintas bandas.

El primer álbum de Welma Powell se tituló 'Step into the blues' y se publicó en el año 2015. Aquel disco contenía sus inseparables sonidos más blues, pero innegables influencias del soul, del jazz e incluso del gospel.

Raíces puras

Sin embargo, con el segundo álbum ha apostado por volver a sus raíces más puras. «Acordamos entre todo el equipo que el segundo disco fuera blues directo. La gente lo va a entender mejor», apunta la artista. Por ello, el blues eléctrico toma protagonismo y acompaña, de manera muy elegante, las poderosas y sentimentales letras de Welma Powell.

«Aunque la gente no entienda palabra por palabra lo que dice mi música, el blues es un lenguaje en sí mismo», dice Powell. En el ciclo Berumuga estarán transmitiendo ese mensaje Carlos Sanz, guitarrista, Jorge Otero, bajista y contrabajista, Nacho Castro, percusionista, Rubén Villadangos, pianista, y David García, con su inseparable armónica.

La imponente voz de Welma Powell hará vibrar a los asitentes al concierto.