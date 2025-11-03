Victoria femenina ante Goierri Gorri por 3-1 para acariciar el liderato

El sénior femenino consolida su candidatura a la primera plaza tras el triunfo que sumó el sábado en Agorrosin ante un complicado Goierri Gorri ... por 3-1.

El encuentro, muy disputado, no conoció movimiento del marcador hasta el segundo periodo. Las locales en el minuto 51 se adelantaron por mediación de Nagore Nieto Fernández, pero a los diez minutos las goierritarras neutralizaban la ventaja. El BKE no se vino abajo y en el 63 y 65, dos minutos tras el empate, sentenciaron con las dianas de Nagore Otadui Aristi y Jone Jauregui Anduaga.

La victoria sitúa al conjunto de Ortiz y Ugarte en la segunda plaza con 14 puntos, empatadas con otros tres equipos, y a tan sólo dos puntos de las líderes del Oiartzun tras disputarse la séptima de las treinta jornadas del campeonato. Por el momento son las máximas goleadoras con 20 aciertos y están entre las menos goleadas con tan sólo cuatro encajados.

Al inicio del partido la plantilla mostró una pancarta de apoyo a la jugadora oñatiarra Ane Goitia que hace unas semanas sufrió un rotura del ligamento cruzado anterior y va ser propiamente intervenida.

Goleada del infantil

El conjunto masculino de honor de la categoría infantil venció en Ipintza por 7 a 0 al Urki con los dobletes de Iker Cabo Beristain y Inar Olano Alberdi más los tantos de Aiur Vivas Berraondo. Lezeta Iturralde, y Aner Ilardui Arteaga.

Perdieron en los desplazamiento los dos cadetes de honor. El masculino en Azkoitia por 4-1, y el femenino en Eibar 2-0.