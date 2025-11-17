Victoria cómoda para el sénior femenino que tiene las plazas de ascenso a un partido

La jugadoras del División de Honor Regional regresan a la senda de las victorias con un contundente 6-1 ante el Ostadar la matinal del ... domingo en Agorrosin. Las visitantes viajaron con el casillero de triunfos a cero y salieron en la misma situación tras la novena jornada.

Ante la debilidad de las rivales las mahoneras dominaron a placer el choque con un 3-0 para el descanso y el sexto gol transformado para el 63. Las artilleras del BKE fueron, por orden, Uxue Iparragirre Larrañaga, Nagore Nieto Fernández, desde los once metros, Nagore Otadui Aristi, Ane Pescador Cid, Jone Jauregi Anduaga, y Julene Odriozola Fernández.

El más tres mantiene a la plantilla de Manolo Ortiz y Lander Ugarte en la pelea por la primera plaza. Están a un triunfo de las líderes del Touring.

Bajo rendimiento

El masculino de la misma categoría el sábado en Andoain sumó un punto ante el Euskalduna que ocupa la penúltima posición. El BKE estuvo a punto de perder porque la igualada a uno no llegó hasta el minuto 89 por mediación de Ibai Leizega Sanchez.

Los mahoneros son quintos en la clasificación con 17 puntos. Ven alejarse en la primera posición al Real Unión con 27 en la única plaza que da acceso directo a Tercera. El segundo lugar que ocupa Anaitasuna está a tres puntos, pero de llegarse de aquí a 24 jornadas en esa posición, obligaría a promocionar contra Araba y Bizkaia. La próxima jornada en Agorrosin disputarán un derbi de máxima rivalidad deportiva ante el Mondragón.

Sin perder

El juvenil nacional el domingo por la tarde en Agorrosin también repartió puntos con el Laudio con idéntico resultado. Los bergareses pasaron más apuros de los esperados y tuvieron que luchar contra un marcador en contar desde el minuto 6. La igualada llegó en el minuto 70 con el acierto de Hodei Zanguitu Sánchez. El punto permite conservar la quinta plaza para seguir codeándose entre los grandes y mantener la racha sin perder.

La siguiente jornada visitarán al Antiguoko que está un punto por debajo.