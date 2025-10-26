Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

POL POL

Bergara

Los veteranos del Pol Pol en los montes de Potes

Domingo, 26 de octubre 2025, 10:53

Comenta

Dos jornadas dedicaron los mendizales veteranos del Pol Pol para recorrer y visitar Potes y su comarca. Bejes, Tama o Santa María de Lebeña fueron testigos de su presencia el pasado fin de semana. Era la última salida de más de una jornada. Aún tienen pendiente para cerrar el calendario de 2025 la salida del 17 de noviembre a la zona de Burgete con pasos por Auzperri y Auritz, y la tradicional comida de despedida de la temporada.

