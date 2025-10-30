La Uned prorroga la matrícula hasta el 4 de noviembre

Los indecisos y rezagados tienen oportunidad para matricularse en la universidad a distancia una vez que se haya ampliado el plazo del 22 de octubre ... hasta el 4 de noviembre. Los interesados en grados, grados combinados, másteres, microgrados, cursos de idiomas y al curso de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 se pueden beneficiar de la medida adoptada desde la sede central.

El centro bergarés en este curso festeja 50 años de formación mixta, presencial con tutores desde su fundación y en las últimas décadas con soporte online.

A su ya extensa ofertas de 30 grados, másteres, cursos propios doctorados y otros, en este curso de aniversario incorpora dos nuevos dobles grados, «en áreas clave para el futuro social y económico como Ciencia Política y Sociología y Derecho y Trabajo Social, dos titulaciones que combinan formación rigurosa y enfoque práctico para afrontar los retos del siglo XXI», apunta desde la universidad.

El crecimiento en titulaciones consolida a Uned como la mayor universidad pública de Europa que ofrece una oferta académica en todas las áreas del conocimiento de estudios oficiales del Espacio Europeo de Educación Superior: ingenierías, ciencias, arquitectura, artes, humanidades, salud, ciencias sociales y jurídicas.

Información para la matrícula en la web www.uned.es/ca-bergara llamando al centro 943 76 90 33 o a través del email info@bergara.uned.es No hay números clausus, ni nota de corte y cada estudiante puede elegir el número de créditos por curso.

Acto de apertura

El acto protocolario de apertura del curso 2025-2026 y de entrega de títulos con presencia de autoridades académicas y políticas, tendrá lugar el viernes 14 de noviembre, desde las 19.00 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento. La lección inaugural correrá a cargo de Ixusko Ordeñana Gezuraga con el título '¿Peras al olmo?. O sobre la eficiencia de la justicia en el marco del Derecho juridiscional diversificado'.