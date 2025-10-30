Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Presentación de los cursos a los nuevos alumnos. B.U.

Bergara

La Uned prorroga la matrícula hasta el 4 de noviembre

La lección inaugural del curso 2025-2026 se impartirá el 14 de noviembre en el salón de plenos

Juan Antonio Migura

Bergara

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:36

Comenta

Los indecisos y rezagados tienen oportunidad para matricularse en la universidad a distancia una vez que se haya ampliado el plazo del 22 de octubre ... hasta el 4 de noviembre. Los interesados en grados, grados combinados, másteres, microgrados, cursos de idiomas y al curso de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 se pueden beneficiar de la medida adoptada desde la sede central.

