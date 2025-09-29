Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Bergara

La Uned festeja mañana el acto de acogida para los nuevos alumnos de la universidad

J. A. M.

bergara.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:51

La jornada de puertas abiertas y acogida a los nuevos estudiantes de la Uned, la universidad online y presencial de Gipuzkoa, tiene lugar mañana desde las 18.30 horas en el salón de actos del centro.

El encuentro además de una recepción, es un forma de compartir con los nuevos alumnos «información básica sobre todos los recursos docentes que conforman su metodología semipresencial a su servicio. Ocasión de conocer a los coordinadores de grados, las infraestructuras recientemente renovadas, la plataforma educativa, el campus virtual, y el manejo y aprovechamiento de las herramientas virtuales de Uned».

El acto es presencial y se ofrece online en la web del centro www.uned.es/ca-bergara.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  4. 4

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  5. 5 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  8. 8

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  9. 9 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  10. 10 Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Uned festeja mañana el acto de acogida para los nuevos alumnos de la universidad