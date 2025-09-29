La Uned festeja mañana el acto de acogida para los nuevos alumnos de la universidad

J. A. M. bergara. Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:51

La jornada de puertas abiertas y acogida a los nuevos estudiantes de la Uned, la universidad online y presencial de Gipuzkoa, tiene lugar mañana desde las 18.30 horas en el salón de actos del centro.

El encuentro además de una recepción, es un forma de compartir con los nuevos alumnos «información básica sobre todos los recursos docentes que conforman su metodología semipresencial a su servicio. Ocasión de conocer a los coordinadores de grados, las infraestructuras recientemente renovadas, la plataforma educativa, el campus virtual, y el manejo y aprovechamiento de las herramientas virtuales de Uned».

El acto es presencial y se ofrece online en la web del centro www.uned.es/ca-bergara.