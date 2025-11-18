La última etapa de la Itzulia 2026, el 11 de abril, entre Antzuola y Bergara

Juan Antonio Migura bergara. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

La sexta y definitiva etapa de la Itzulia 2026 del próximo 11 de abril «será decisiva», se apuntó ayer, en la presentación que se desarrolló en el Ayuntamiento, para el regreso de una de las grandes de ciclismo al municipio 27 años después de que Alejandro Valverde venciera en 1998 en la recta de Ibargarai.

El 50 cumpleaños de Lokatza Ziklismo Eskola ha sido el detonante para que el gran pelotón internacional coloque en la villa la pancarta de meta y en Antzuola la de salida de etapa. Será el recorrido que cerrará la competición de la 65 edición de la Itzulia que arrancará el 6 de abril. Todas las etapas se darán a conocer en breve por la organización Oceta, como apuntó su responsable Javier Riaño, en la comparecencia.

Antzuola-Bergara presenta una distancia de 133,7 kilómetros de recorrido con un desnivel positivo 3.000 minutos sobre un trazado diseñado como un circuito con doble paso por Gorla y Azkarate y la subida Asentzio por las dos vertientes, y linea de meta instalada en la recta de Matxiategi, como apuntó Riaño.

Seis pasos por altos de montaña puntuables con tres de dificultad de segunda categoría y otras tantos de tercera. Un tobogán rompepiernas con muchos kilómetros entre porcentajes del 5 y el 8%.

El pelotón partirá en Antzuola desde las instalaciones de Goizper Group y discurrirá neutralizado hasta Bergara. Abrirán las hostilidades en la villa para subir a Asentzio por Angiozar, seguir a Arrasate, volver a Gorla, Azkarate, Elgoibar, Bergara y una segunda vuelta por el trazado; «una fórmula de circuito que permite un mayor disfrute para los aficionados con varios pasos», apuntó Riaño.

Capricho para club y aficionados

Ion Unamuno, presidente de Lokatza ZE que durante estas cinco décadas trabaja desde la base con niños y niñas de Bergara, Antzuola y Elgeta, comentó que «han pasado años desde que el difunto Pello Garitano y yo iniciamos este bonito proyecto que gracias a la colaboración de mucha gente ha llegado a esta meta y buscará otras más. Somos una escuela de ciclismo, y el redondo año 50 del aniversario nos daremos un capricho que esperemos que todos lo disfruten».

La alegría que transmitían los representantes del club por poder hacer realidad el sueño de traer a los aficionados a casa el mejor ciclismo, era compartida por el alcalde Gorka Artola: «La Itzulia no es sólo un espectáculo ciclista de máximo nivel, sino una herramienta para poner a nuestro país en el mapa. La afición de Bergara y de los pueblos de alrededor por el ciclismo es bien conocida. Estoy seguro de que las calles se llenarán de gente y el ambiente será increíble».

El Ayuntamiento colabora en la cofinanciación con una aportación de 60.000 euros.

La regidora antzuolarra, Olatz Lezeta, destacaba la importancia del evento para darse a conocer aún más. «Euskal Herria entera conocerá Antzuola. Hace muchos años Iñaki Lete trajo la Itzulia a Antzuola y los jóvenes de entonces tenemos aún muy buenos recuerdos en nuestra memoria de aquellos días».

Iñaki Madina, director general de Goizper Group, explicaba la razón de esta colaboración en la que realizarán una aportación algo superior a los 100.000 euros. «Como cooperativa que somos la propuesta de patrocinio se llevó a la asamblea y se aprobó por unanimidad. Somos una empresa industrial internacional nacida en Antzuola. Desde nuestros orígenes y valores cooperativistas participamos en iniciativas de cuidado e impulso de las áreas sociales en nuestras raíces. En el ámbito social actual, incluidos los deportes, la bicicleta está arraigada en la cultura de nuestros compañeros y pueblos. Tener la oportunidad de participar en la Itzulia nos ha movido, de alguna manera, nuestro ser más íntimo. Para Goizper como para Antzuola creemos que es una buena oportunidad».

El responsable de la organización Oceta cerró el acto analizando el recorrido: «La Itzulia debe ir cambiando el formato y probando cosas nuevas, dando opciones a otras localidades para ser inicio o final de Itzulia. Venir a Bergara es un gran aliciente para la carrera deportivamente, y en lo social que una empresa como Goizper Group quiera ser parte de una etapa significa que vamos por buen camino».

Las nueve ediciones anteriores el final de la Itzulia ha tenido como escenarios las calles de Eibar o Arrate, y este 2026 el homenaje a Lokatza trae el espectáculo a Antzuola y Bergara.

La última llegada local de la ronda vasca fue el 5 abril de 2004 con victoria de Alejandro Valverde para Kelme, pero el municipio ha formado parte en distintas ocasiones del recorrido como final de la Euskal Bizikleta, ahora integrada en el nuevo formato. Así lo recuerda Jesús Kortabarria 'Kaxeta', auténtica enciclopedia de la historia del ciclismo y pilar de Lokatza en Antzuola, que acudió a la presentación para señalar que «en la Euskal Bizikleta de 1992 en Bergara ganó Philippe Louviot y en 1998 la victoria fue de Laurent Jalebert. En Antzuola la Vuelta al País Vasco tuvo etapa en 1986 y el primero en meta fue Marco de Rossi».