Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Bergara

El 'trumpismo' y Estados Unidos abren el ciclo de Lanbroa sobre los populismos

J.A.M.

Bergara.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:58

Dos voces muy autorizadas para conocer la evolución de la sociedad y la política estadounidense y sus últimos vaivenes, estrenan mañana el ciclo que Lanbroa Kultur Elkartea dedicará en octubre y primavera a analizar los populismos.

Este viernes desde las 19.30 horas en el salón de plenos estrenan programa con un acercamiento al 'Trumpismo' y EE.UU. con la novedad de que será en formato entrevista, siendo los oradores el antropólogo Joseba Zulaika y el periodista Mikel Reparaz.

«Lo normal sería que el periodista entrevistara al antropólogo, pero será al revés. La razón es que Mikel Reparaz escribió hace unos años, basándose en el conocimiento adquirido durante sus años de corresponsal en aquel país para ETB, el libro 'Las grietas de América. Bajo la piel de un país dividido' (en euskera, 'Amerikaren arrakalak') y Joseba Zulaika ha vivido varias décadas en EEUU, que coincide en las claves que Reparaz señala en su libro sobre el origen de la casi permanente violencia política en aquel país».

Supremacismo blanco

Los ponentes sitúan su origen en cómo se fundaron los EEUU a finales del XVIII al independizarse de Inglaterra. Según adelantan desde Lanbroa, «se ha presentado esa fundación como modelo de democracia pero la realidad es que se fundó sobre el supremacismo blanco por un lado y sobre la resistencia contra ese supremacismo que surgió a la par que la fundación del nuevo país».

Como todas las charlas organizadas por Lanbroa tras la misma tendrá lugar una cena en una sociedad con los conferenciantes y quienes quieran apuntarse, llamando con antelación al 610.289.748 o a través de la web lanbroake.eus/hitzaldi- afariak. Precio 18 euros.

Desde el grupo adelantan que el segundo encuentro centrado en los populismos tendrá lugar a finales de octubre y pospone el cierre de este programa con el que alcanzarán la docena de charlas asociadas a cenas con los ponentes, a una la tercera conferencia en primavera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  3. 3

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  4. 4

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  7. 7 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  8. 8

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  9. 9 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa
  10. 10

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El 'trumpismo' y Estados Unidos abren el ciclo de Lanbroa sobre los populismos