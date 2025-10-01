El 'trumpismo' y Estados Unidos abren el ciclo de Lanbroa sobre los populismos

J.A.M. Bergara. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:58 Comenta Compartir

Dos voces muy autorizadas para conocer la evolución de la sociedad y la política estadounidense y sus últimos vaivenes, estrenan mañana el ciclo que Lanbroa Kultur Elkartea dedicará en octubre y primavera a analizar los populismos.

Este viernes desde las 19.30 horas en el salón de plenos estrenan programa con un acercamiento al 'Trumpismo' y EE.UU. con la novedad de que será en formato entrevista, siendo los oradores el antropólogo Joseba Zulaika y el periodista Mikel Reparaz.

«Lo normal sería que el periodista entrevistara al antropólogo, pero será al revés. La razón es que Mikel Reparaz escribió hace unos años, basándose en el conocimiento adquirido durante sus años de corresponsal en aquel país para ETB, el libro 'Las grietas de América. Bajo la piel de un país dividido' (en euskera, 'Amerikaren arrakalak') y Joseba Zulaika ha vivido varias décadas en EEUU, que coincide en las claves que Reparaz señala en su libro sobre el origen de la casi permanente violencia política en aquel país».

Supremacismo blanco

Los ponentes sitúan su origen en cómo se fundaron los EEUU a finales del XVIII al independizarse de Inglaterra. Según adelantan desde Lanbroa, «se ha presentado esa fundación como modelo de democracia pero la realidad es que se fundó sobre el supremacismo blanco por un lado y sobre la resistencia contra ese supremacismo que surgió a la par que la fundación del nuevo país».

Como todas las charlas organizadas por Lanbroa tras la misma tendrá lugar una cena en una sociedad con los conferenciantes y quienes quieran apuntarse, llamando con antelación al 610.289.748 o a través de la web lanbroake.eus/hitzaldi- afariak. Precio 18 euros.

Desde el grupo adelantan que el segundo encuentro centrado en los populismos tendrá lugar a finales de octubre y pospone el cierre de este programa con el que alcanzarán la docena de charlas asociadas a cenas con los ponentes, a una la tercera conferencia en primavera.