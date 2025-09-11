Trapu Zaharra se despide hoy en la Plaza con la pieza 'Azkena eta bagoaz'

J. A. M. bergara. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

'Azkena eta bagoaz', a cargo de la veterana compañía Trapu Zaharra se representa hoy desde las 19.00 horas en la Plaza (con lluvia en Seminarixoa). La producción, protagonizada por el bergarés Mikel Laskurain junto a Lierni Fresnedo y dirigida por Espe López, está pensada para todos los públicos. La actuación supone una de las últimas oportunidades para disfrutar en directo de la compañía, que ha anunciado su retirada de los escenarios tras décadas como referente del teatro popular vasco.

La obra presenta, a través de un enfoque humorístico, a un actor de teatro de calle en horas bajas que decide probar suerte en el teatro de sala. Con el fin de conseguir este objetivo, se juntará con una actriz de teatro clásico con la que montará la obra 'Cinco horas sin Mario'. Para recaudar fondos recorrerá las plazas en las que trabajó con su anterior compañía.

'Azkena eta bagoaz' es una reflexión cómica y profunda sobre las dificultades que atraviesa el mundo del teatro, en cuanto a la precariedad laboral y los vaivenes de una profesión donde la estabilidad es escasa y la renovación es obligatoria.