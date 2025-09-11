Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Bergara

Trapu Zaharra se despide hoy en la Plaza con la pieza 'Azkena eta bagoaz'

J. A. M.

bergara.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:44

'Azkena eta bagoaz', a cargo de la veterana compañía Trapu Zaharra se representa hoy desde las 19.00 horas en la Plaza (con lluvia en Seminarixoa). La producción, protagonizada por el bergarés Mikel Laskurain junto a Lierni Fresnedo y dirigida por Espe López, está pensada para todos los públicos. La actuación supone una de las últimas oportunidades para disfrutar en directo de la compañía, que ha anunciado su retirada de los escenarios tras décadas como referente del teatro popular vasco.

La obra presenta, a través de un enfoque humorístico, a un actor de teatro de calle en horas bajas que decide probar suerte en el teatro de sala. Con el fin de conseguir este objetivo, se juntará con una actriz de teatro clásico con la que montará la obra 'Cinco horas sin Mario'. Para recaudar fondos recorrerá las plazas en las que trabajó con su anterior compañía.

'Azkena eta bagoaz' es una reflexión cómica y profunda sobre las dificultades que atraviesa el mundo del teatro, en cuanto a la precariedad laboral y los vaivenes de una profesión donde la estabilidad es escasa y la renovación es obligatoria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 El último día de la pastelería Kai-Alde
  8. 8 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trapu Zaharra se despide hoy en la Plaza con la pieza 'Azkena eta bagoaz'