Las tierras raras y el wolframio, ejes temáticos de dos jornadas muy científicas

Nuevas generaciones juegan con la ciencia y disfrutan la tecnología de mapping sobre las fachadas del museo en la fiesta de décimo aniversario.

Acercar a la sociedad el conocimiento científico inspira los premios Jot Down a la divulgación que en las categorías de fotografía, ilustración, ensayo y narrativa se entregarán este sábado , a partir de las 13.30 horas, en Seminarixoa.

Los Jot Down Ciencia están organizados por la revista 'Jot Down Magazine' en colaboración con el Donostia International Physics Center (DIPC), el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC), el Museo Laboratorium y la Universidad de Sevilla. Una convocatoria consolidada como el evento de divulgación científica más importante del panorama nacional.

«Es especialmente emocionante celebrar estos premios en Bergara, el lugar donde se produjo la mayor aportación científica de Euskadi a la historia mundial», explica Rosa Errazkin, directora del Museo Laboratorium. «El descubrimiento del wolframio no fue solo un hito químico, sino que cambió para siempre la tecnología moderna».

Sobre la filosofía de socializar el saber, la entrega de los galardones en la villa viene acompañada de un ambicioso programa para viernes y sábado. Una cascada de ponencias, talleres y actividades en los niveles docente, didáctico y festivo.

Han bautizado la propuesta 'Elemento críticos del wolframio a las tierras raras'. Los hermanos Juan José y Fausto Elhuyar aislaron el wolframio o tungsteno un 28 de septiembre de 1783 en los laboratorios del Real Seminario. Acontecimiento que ha puesto al municipio en el mapa internacional de la química, «un elemento que sigue siendo crucial en la tecnología actual desde los filamentos, hasta los componente de los smartphones, reactores de fusión nuclear y la tecnología espacial», destacaron en la presentación.

Decena de micro ponencias

Al rebufo de este pasado y con la mirada puesta en los desafíos científicos de futuro, el viernes inauguran el 'Día de los descubridores'. Desde las 17.15 horas en Seminarixoa un programa que conecta historia y vanguardia con breves ponencias. Toman parte Pascual Román Polo (EHU), que presenta 'El aislamiento del wolframio en Bergara y su proyección internacional'; Inés Pellón, de la misma universidad, con 'El Laboratorium Chemicum de Bergara, un modelo de innovación pionero creado en el siglo XVIII'; Oskar González-Mendiam, de KimikArtem, que presenta 'El tío Wolframio: El wolframio en la tabla periódica'; Juan José Gómez Cadenas (DIPC) y Rosario Raro, con el tema 'La guerra secreta por el wolframio en Canfranc'; y para las 19.35 horas calculan la última intervención de Juan Manuel García Ruiz (DIPC) con el argumento 'Cristales y tierras raras'.

En el mismo escenario el sábado desde las 11.10 horas será la innovación el argumento. Con el investigador Enrique F. Borja como jefe fe ceremonias abordarán las aplicaciones de los elementos denominados como críticos y de las tierras raras. Materiales que han adquirido en las últimas décadas un valor geoestratégico y están presenten en buena parte de los conflictos internacionales.

Desde la perspectiva científica y hasta la ceremonia de entrega de los premios, tomarán parte Enrique Ascasibar (CIEMAT) con el tema 'Wolframio: un elemento clave en la energía del futuro'; Clara Grima (Universidad de Sevilla), que presentará el libro 'Con algoritmos y a lo loco'; Francisco J. Tapiador (UCLM), que hablará de clima y tierras raras; y Juan José Gómez Cadenas y Panchulei, con la ponencia 'Un destello azul'.

En el afán de llegar al máximo de población el programa aporta actividades para todo tipo de públicos. Una serie de talleres y salidas que requieren de inscripción en Laboratorium Museoa.

Para los adultos montan una visita al Cristo de Agonía, de Juan de Mesa, o un recorrido por los escenarios históricos del descubrimiento del wolframio denominado 'Tras la pista del metal mágico'.

A las familias se dirige la cocina de la ciencia para niños y niñas de 7 a 12 años, y la propuesta caminos cifrados que es una aventura interactiva por el museo para mayores de 10 años.

A todos los públicos orientan el taller de ilustración desde las 11.00 horas, a las 12.00 horas experimentos de física, y desde las 17.00 horas rally fotográfico con el móvil por el casco histórico.

Además hay visitas al museo de 45 minutos el viernes a las 11.00, 12.30 y 16.00 horas, y el sábado a las 11.00, 12.30 y 17.30 horas.

Wolfram goxoa y pintxos

Más pinceladas aportan la venta en las pastelerías del 'wolfram goxoa', el pintxo pote científico el sábado de 13.30 a 14.30 horas con elaboraciones inspiradas en los elementos químicos y acompañados de la Banda de Txistularis, la decoración en base a la tabla periódica de los escaparates, y un rasca y gana con más 600 premios entre los clientes de Bedelkar.