El teatro musical infantil 'Musikarium' se estrena esta tarde en Seminarixoa 'Musikarium'. Oihan Vega y el compositor Xabi Zabala durante la presentación en Donostia. / MICHELENA El guion y la dirección son de Oihan Vega y las canciones, obra de Xabier Zabala | La primera puesta en escena del espectáculo será a partir de las 18.00 horas, con entrada a cuatro euros JUAN A. MIGURA BERGARA. Domingo, 13 enero 2019, 00:11

Una fórmula que combina teatro y música con una perspectiva didáctica dirigida al público infantil y familia, es la esencia del espectáculo 'Musikarium' que hoy se estrena en la villa de la mano de Oihan Vega, responsable del guion, dirección artística y la presentación. Vega se muestra feliz de la puesta en largo en casa, un hecho «espacialmente emocionante. Espero que guste mucho».

El telón se levantará a las 18.00 horas en Seminarixoa para esta iniciativa que busca hacerse con un hueco en la programación de las salas vascas. La entrada por cuatro euros se puede comprar en la web www.ticket.kutxabank.es o en la taquilla desde una hora antes del pase.

Se trata de una producción de Baga Biga que aúna el esfuerzo y la experiencia de Oihan con las piezas compuestas por Xabier Zabala, compositor y director musical que entre sus trabajos incluye creaciones para Pirritx eta Porrotx, canciones para la Korrika o la pieza Gure Esku dago, entre otras muchas obras. A este doble eje creativo se han sumado músicos reconocidos como Luis M. Moreno 'Pirata', Igor Torre, miembro de Orquesta Sinfónica de Euskadi, e Igor Telleria.

En este cuento musical pedagógico infantil, a través de la protagonista Ilargi, una niña de 8 años, se explican los diferentes instrumentos musicales que hay en diferentes culturas a lo largo y ancho del planeta. «Xabi tocará el teclado, piano, acordeón y varios tipos de txirulas para ofrecer un recorrido y conocer los diferentes instrumentos musicales que tenemos en Euskal Herria y los comparen con instrumentos foráneos. Verán las peculiaridades y similitudes interculturales».

El hilo conductor que hace viajar la imaginación del público de un instrumento a otro es Ilargi. Con ella se identificarán en segundos los pequeños y pequeñas de la sala. Desde que Olentzero le regaló un móvil no lo ha dejado de usar. El móvil tiene un don especial que se activa cuando se le da una utilización desmesurada y hace que esa persona se quede sin lo que más quiere. Ilargi no aparca el móvil y pierde su voz y no puede cantar. Pero Mari Domingi tiene una pócima mágica que se consigue con cuatro ingredientes de la Tierra Madre. Se encuentran dispersos por c ontinentes y tendrá que buscarlos para recuperar su voz. Aprenderá idiomas, culturas, músicas y canciones mientras recolecta los ingredientes y los comparará con las que tenemos en Euskal Herria.