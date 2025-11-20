Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
La asamblea de Duintasuna de esta semana presentó la concentración del próximo lunes. D.E.

Bergara

El teatro activa mañana la denuncia de la violencia hacia las mujeres

El lunes tendrá lugar una concentración contra el machismo sobre la mujeres mayores y el martes manifestación desde las 19.00 horas

Juan Antonio Migura

bergara.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 25 de noviembre, impulsa un programa de actos apoyado por los grupos feministas Martxanterak y Oñeztua, el Ayuntamiento, el colectivo de pensionistas Duintasuna y Bedelkar.

La primera entrega llega, mañana, sobre el escenario de Seminarixoa con la representación de 'Casarse por papeles... verdadero amor!', de la compañía Petit Cabaret a partir de las 20.00 horas.

La protagonista, Panchita Uchis, ha huido del asedio político de Nicaragua a Barcelona. Es una trabajadora de los cuidados que atiende a la queridísima doña Montse. Mientras espera la gran promesa de Doña Montse vuelve a conectar con su lado más rebelde y se escapa a una manifestación por los derechos de las personas migrantes.

Tras ser descubierta por Doña Montse, cae en la desesperación y suplica por ayuda. Es ahí donde Santa Migra hace su aparición, y juntas buscan soluciones fantásticas.

Nos habla sobre la fuerza de la red afectiva, la creatividad como arma de supervivencia, la ternura y la rebeldía.

Como ha manifestado su creadora y directora, la nicaragüense, Magy Castillo, y su equipo, desde el humor quieren generar otro tipo de relato sobre el contexto migratorio, «desde la chispa y el fuego porque la realidad ya es suficientemente cruda. Queremos accionar desde la dignidad, el placer y el cuerpo, porque es lo que más nos falta como personas migrantes».

Concentración en la Plaza

El encuentro de los y las pensionistas de los lunes este próximo 24 de noviembre desde las 12.00 horas amplía la mira de sus reivindicaciones y pone el acento en una dura realidad que es la violencia que se ejerce hacia las mujeres mayores. Duintasuna Elkartea invita a mostrar públicamente el rechazo y solicita a la sociedad sensibilidad con esta tragedia muchas veces silenciada. Al día siguiente, el martes 25 de noviembre, con impulso del movimiento feminista local convocan la manifestación que partirá a las 19.00 horas desde la Plaza para recorrer el centro bajo el lema 'Konplizitate sareen aurrean, Erresitentzia Feminista!'.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  4. 4 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  5. 5 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  6. 6 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  7. 7 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana
  10. 10

    Así es la mochila de supervivencia que Cataluña ha propuesto que tengan a mano todos los hogares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El teatro activa mañana la denuncia de la violencia hacia las mujeres

El teatro activa mañana la denuncia de la violencia hacia las mujeres