El teatro activa mañana la denuncia de la violencia hacia las mujeres

El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 25 de noviembre, impulsa un programa de actos apoyado por los grupos feministas Martxanterak y Oñeztua, el Ayuntamiento, el colectivo de pensionistas Duintasuna y Bedelkar.

La primera entrega llega, mañana, sobre el escenario de Seminarixoa con la representación de 'Casarse por papeles... verdadero amor!', de la compañía Petit Cabaret a partir de las 20.00 horas.

La protagonista, Panchita Uchis, ha huido del asedio político de Nicaragua a Barcelona. Es una trabajadora de los cuidados que atiende a la queridísima doña Montse. Mientras espera la gran promesa de Doña Montse vuelve a conectar con su lado más rebelde y se escapa a una manifestación por los derechos de las personas migrantes.

Tras ser descubierta por Doña Montse, cae en la desesperación y suplica por ayuda. Es ahí donde Santa Migra hace su aparición, y juntas buscan soluciones fantásticas.

Nos habla sobre la fuerza de la red afectiva, la creatividad como arma de supervivencia, la ternura y la rebeldía.

Como ha manifestado su creadora y directora, la nicaragüense, Magy Castillo, y su equipo, desde el humor quieren generar otro tipo de relato sobre el contexto migratorio, «desde la chispa y el fuego porque la realidad ya es suficientemente cruda. Queremos accionar desde la dignidad, el placer y el cuerpo, porque es lo que más nos falta como personas migrantes».

Concentración en la Plaza

El encuentro de los y las pensionistas de los lunes este próximo 24 de noviembre desde las 12.00 horas amplía la mira de sus reivindicaciones y pone el acento en una dura realidad que es la violencia que se ejerce hacia las mujeres mayores. Duintasuna Elkartea invita a mostrar públicamente el rechazo y solicita a la sociedad sensibilidad con esta tragedia muchas veces silenciada. Al día siguiente, el martes 25 de noviembre, con impulso del movimiento feminista local convocan la manifestación que partirá a las 19.00 horas desde la Plaza para recorrer el centro bajo el lema 'Konplizitate sareen aurrean, Erresitentzia Feminista!'.