Dos de las protagonistas durante la representación. DOKE A.T.

Bergara

Teatro accesible a personas con visión reducida, este sábado, con Doke en Seminarixoa

La compañía teatral arrasatearra representa desde las 20.00 horas 'Hemen ez du inork ordaintzen'

Juan Antonio Migura

Bergara

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:22

El teatro se acerca este sábado un poco más a los públicos con limitaciones perceptivas por la interacción entre del departamento de cultura y ... Begisare, asociación vasca de afectados por distrofias hereditarias de la retina. Programan en Seminarixoa la representación de la obra 'Hemen ez du inork ordaintzen' a cargo de Doke Antzerki Taldea.

