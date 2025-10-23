Teatro accesible a personas con visión reducida, este sábado, con Doke en Seminarixoa

El teatro se acerca este sábado un poco más a los públicos con limitaciones perceptivas por la interacción entre del departamento de cultura y ... Begisare, asociación vasca de afectados por distrofias hereditarias de la retina. Programan en Seminarixoa la representación de la obra 'Hemen ez du inork ordaintzen' a cargo de Doke Antzerki Taldea.

El telón de la adaptación al euskera de la obra 'Non si paga, non si paga!', de Dario Fo, estrenada en 1974 de Josemari Velez de Mendizabal que dirige Vene Herrero, se levantará a las 20.00 para el público en general. Una hora antes las personas afectadas por retinosis, visión reducida y ceguera tendrán ocasión de sumergirse en los personajes, la trama y la escenografía para poder seguir mejor relato dramático posterior.

A las 19.00 horas personas con distintos grados de discapacidad visual subirán al escenario. «Tocarán los elementos de la escena para conocer su ubicación y mantendrán un contacto directo con los actores para conocer sus indumentaria, voz e identificación de sus principales características. También se les explicarán de antemano pasajes difíciles de entender sin visión», a lo que acompañan con «cambios descriptivos en el guion para transmitir información de forma comprensible».

Sobre la tablas el elenco de Doke integrado por Maider Alcelay, Itziar Rosado, Xabi Latorre, Garbiñe Nuñez, Arantza Ezkurra, Mariasun Pagoaga, Itsaso Nuin y Asier Alonso.

La entradas de la función del medio aforo por ocupar, están a la venta por 8 euros en www.seminarixoa.eus.

El objetivo del proyecto es hacer el teatro más inclusivo y que las personas con visión reducida puedan participar en actividades culturales en igualdad. Tras esta primera colaboración, han manifestado su disposición a realizar más adaptaciones en función de necesidades o sugerencias.

La visión reducida es una situación que se produce antes de llegar a la ceguera que no se soluciona ni con gafas ni con cirujano. En Gipuzkoa la sufren unas 13.000 personas. Entre las personas mayores de 70 años la incidencia alcanza el 25%.