Taller con la perspectiva feminista ante el cáncer

El programa de la escuela de empoderamiento femenino propone para esta tarde, de 18.00 a 20.00 horas, un taller que lleva por título 'El cáncer desde la perspectiva feminista: vivencias y significados' que tendrá lugar el Irizar Jauregia, y con participación abierta.

El encuentro estará conducida por Olatz Mercader, de la asociación Iñurri. Colectivo que se dedica a ayudar, formar e informar sobre el cáncer «sin tabúes ni sentencias, empedrando a las personas desde un perspectiva feminista y transformadora», apunta en la presentación.

Inurri reivindica una vivencia digna y transparente del cáncer «para lo que solicitamos recursos y servicios imprescindibles dentro del sistema público, como salud mental, nutrición, sexología, fisioterapia y ayudas económicas», apuntan desde este grupo.

Inurri Elkartea, con sede en Usurbil, es una asociación sin ánimo de lucro «que nos dedicamos al acompañamiento, formación y divulgación del cáncer desde una perspectiva feminista y transformadora».