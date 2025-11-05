Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Bergara

Taller con la perspectiva feminista ante el cáncer

J.A.M.

BERGARA.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

El programa de la escuela de empoderamiento femenino propone para esta tarde, de 18.00 a 20.00 horas, un taller que lleva por título 'El cáncer desde la perspectiva feminista: vivencias y significados' que tendrá lugar el Irizar Jauregia, y con participación abierta.

El encuentro estará conducida por Olatz Mercader, de la asociación Iñurri. Colectivo que se dedica a ayudar, formar e informar sobre el cáncer «sin tabúes ni sentencias, empedrando a las personas desde un perspectiva feminista y transformadora», apunta en la presentación.

Inurri reivindica una vivencia digna y transparente del cáncer «para lo que solicitamos recursos y servicios imprescindibles dentro del sistema público, como salud mental, nutrición, sexología, fisioterapia y ayudas económicas», apuntan desde este grupo.

Inurri Elkartea, con sede en Usurbil, es una asociación sin ánimo de lucro «que nos dedicamos al acompañamiento, formación y divulgación del cáncer desde una perspectiva feminista y transformadora».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  6. 6 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  7. 7 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  8. 8

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  9. 9 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  10. 10

    Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Taller con la perspectiva feminista ante el cáncer