Bergara

Taller gratuito para la electrificación de bicicletas en la Mancomunidad

J.A.M.

bergara.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:15

La semana de la movilidad llegará con un programa local desde el 18 de septiembre, pero las citas impulsadas desde la Mancomunidad dan la posibilidad de participar a partir de este próximo sábado. Ofrecen un taller sobre electrificación de bicicletas. Dos encuentros de dos horas a las de 09.30 a 11.30 horas y de 12.00 a 14.00 horas, en euskera, en la sede de la Mancomunidad Nafarroa etorbidea, de Arrasate.

La inscripción gratuita debe hacerse en mugikortasun.debagoiena.eus. Este enlace da la posibilidad de tomar parte en el sorteo de diez bonos de 20 euros para recargar la tarjeta de transporte Mugi. La rifa tendrá lugar el 22 de septiembre. Únicamente hay que aportar alguna idea sobre movilidad sostenible.

Como apunta el departamento de movilidad de la Mancomunidad, los estudios muestran que el 75% de los desplazamientos en coche que se realizan en el Alto Deba son dentro del valle. «Tenemos a nuestra disposición un descenso significativo de las emisiones, priorizando tanto el uso del transporte público como de la bicicleta para nuestros desplazamientos habituales dentro de la comarca».

