'Sortu zure erritmoa!', lema que acompaña a la nueva imagen de BMDE

El acrónimo memorizado durante décadas de BME (Bergarako Musika Eskola) crece y desde ayer es BMDE, el nuevo identificativo de Bergarako Musika eta Dantza Eskola. Una abreviatura que pone en el mismo plano música y danza, uno de los objetivos planteados ayer en el acto presentación del logotipo, firmado Amaia Zaitegi al que acompaña con el lema 'Sortu zure erritmoa!'.

El encuentro en Seminarixoa fue toda una declaración de intenciones para el veterano centro de cumple su curso número 42, como apuntó el director de BMDE, Aritz Alustiza, «la nueva imagen no es sólo un logotipo. Es un espejo de nuestra trayectoria y evolución a lo largo de los años. Esta escuela ha sabido adaptarse al tiempo y a la sociedad. Ha cambiado la tecnología, también la sociedad, pero la escuela siempre ha sabido mantener el ritmo».

Mientras el público conocía la nueva marca, Alustiza destacó la labor minuciosa y cariñosa de la diseñadora Zaitegi, autora de la creación «no quiero dejar de mencionar el trabajo que ha realizado Amaia. Ha sido un placer trabajar con ella. Amaia ha entendido muy bien lo que es una escuela que une tradición y actualidad, danza y música, corazón y ritmo».

También agradeció en su intervención el apoyo municipal a BMDE, la implicación de profesores, padres y madres, alumnado y colaboradores, s «esta es una escuela de Bergara, de todos y para hacer de Bergara un pueblo vivo y lleno de música y danza».

Tras recordar que su sede en las dependencia cedidas por la Compañía de María es una parte muy importante, aunque «estén anticuadas», planteó como otro propósito hacer que música y la danza estén al alcance de todos, «trabajamos con gente de todas las edades».

Además, puso en valor el papel como transmisores de la cultura de la música y las danzas vascas «nuestra identidad está arraigada a las raíces, pero mirando al futuro».

En el auditorio tomó también la palabra el representante municipal, y la diseñadora. Amaia desmenuzó su propuesta. Apuntó que la tipografía personalizada del acrónimo 'bmde' «es una construcción geométrica que recuerda el ritmo y el movimiento. Tiene una línea diagonal ascendente que simboliza la energía y el dinamismo inherentes a la escuela. A nivel gráficos utilizamos elementos básicos como líneas, puntos, círculos... creamos un sistema flexible de adaptación a una amplia oferta formativa». Y en cuanto al color describió, «es una paleta viva, variada y enérgica, combinando neutros sólidos (negro, gris, blanco) con colores vibrantes (azul, naranja, violeta, verde, rojizo/magenta) que refuerzan la creatividad, la emoción y el sentido de comunidad».

Este curso académico vuelven a rozar la cifra de 550 matrículas entre las especialidades instrumentales, lenguaje musical y vocal, y la danza.