El Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Bergara presenta tres subvenciones

El Diario Vasco Bergara. Viernes, 8 de agosto 2025, 20:50

El Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Bergara concederá tres tipos de subvenciones para las personas empadronadas en el municipio que hayan realizado estudios complementarios de euskera en el curso 2024-2025 o a lo largo de los meses de verano de 2025.

Se tratan de ayudas económicas para las personas que han estudiado euskera fuera del Euskaltegi Municipal de Bergara. Se trata de una ayuda para quienes estudian en otro euskaltegi o internado, ya que las ayudas para quienes estudian en el euskaltegi de Bergara se conceden desde el propio euskaltegi. Por otra parte, se informa que HABE también concede subvenciones.

Las ayudas económicas tambiésn serán para las personas que han participado en los cursos organizados por la Universidad Vasca de Verano (UEU). Las personas que han participado en los módulos y conferencias que organiza la Escuela de Escritores de la UNED (Idazle Eskola) pueden optar también a estas ayudas.

En cuanto a los plazos, las solicitudes de subvención para los cursos realizados en el curso 2024-2025 o en el verano de 2025 deberán presentarse antes del 15 de septiembre de 2025 en el Registro General del Ayuntamiento de Bergara (BAZ).

Más información sobre las tres subvenciones en el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Bergara (e-mail: euskara@bergara.eus) o en la página web del Ayuntamiento de Bergara: https://www.bergara.eus/es/ayudas-economicas-euskara