El sénior femenino de balonmano camina firme al ascenso a primera territorial

El Mondragon Lingua BKE volvió a mostrar su superioridad esta jornada con un claro 31-20 goles frente al Hernani para conservar el liderato como invictas con doce puntos. Por el momento, la única presión llega del Pulpo de Zumaia con dos puntos menos. El conjunto mahonero se postula como gran aspirante al ascenso a la primera territorial con una plantilla que se ha reforzado considerablemente con la incorporación de muchas jugadoras del poderoso conjunto juvenil de la pasada campaña.

Ante Hernani en la primera parte realizaron un buen trabajo defensivo y en ataque conseguían superar la presión para llegar 16-10 al descanso. En la reanudación el BKE adelantó en defensa una jugadora para elevar el nivel de presión y provocaron pérdidas de balón de las visitantes que transformaron en goles hasta el 31-20 final.

El sénior masculino de la primera territorial, por su parte, cayó en la visita al Urola por 25-24. Una derrota dolorosa ante el colista en un muy mal partido. Los bergareses no funcionaron en defensa, los porteros estuvieron fallones y tampoco acertaron en ataque.