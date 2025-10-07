Los sénior de balonmano hacen de Labegaraieta un fortín la última jornada

J.A.M. bergara. Martes, 7 de octubre 2025, 20:35 Comenta Compartir

El polideportivo de Labegaraieta ha sido talismán el fin de semana para los conjuntos sénior de balonmano bergareses. El femenino de la segunda territorial venció con facilidad por 31-17 goles a Astigarraga Mundarro.

Las locales controlaron de principio a fin. En al arranque abrieron hueco en base al juego defensivo y en primer cuarto lucían un 8 a 2. Ante el dominio, las rivales decidieron jugar con siete en ataque sin portera. Pagaron el atrevimiento con un 15-9 al descanso. Los balones perdidos facilitaban goles sencillos a las locales. El dominio mahonero se hizo aún más patente en el segundo periodo hasta alcanzar el 31-17 final. Tras ganar dos partidos son primeras junto al Pulpo con 4 puntos.

Terceros los chicos

El sénior masculino Soraluce BKE sumó el primer triunfo que junto al empate del estreno les sitúa terceros en la tabla. Este sábado superaron en Labegaraieta por 23-18 al siempre complicado Pulpo zumaiarra.

El primer periodo fue un toma y daca que llevó a los equipos empatados a trece a los vestuarios. En la segunda parte la buena actuación en defensa BKE y el portero Aimar Arkotxa cambiaron el panorama. Los costeros no marcaban, y poco a poco los locales abrían hueco. El tramo final fue tranquilo porque disponían de cinco goles de ventaja.