Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Bergara

Los sénior de balonmano hacen de Labegaraieta un fortín la última jornada

El femenino con dos victorias empata en el liderato de la categoría

J.A.M.

bergara.

Martes, 7 de octubre 2025, 20:35

Comenta

El polideportivo de Labegaraieta ha sido talismán el fin de semana para los conjuntos sénior de balonmano bergareses. El femenino de la segunda territorial venció con facilidad por 31-17 goles a Astigarraga Mundarro.

Las locales controlaron de principio a fin. En al arranque abrieron hueco en base al juego defensivo y en primer cuarto lucían un 8 a 2. Ante el dominio, las rivales decidieron jugar con siete en ataque sin portera. Pagaron el atrevimiento con un 15-9 al descanso. Los balones perdidos facilitaban goles sencillos a las locales. El dominio mahonero se hizo aún más patente en el segundo periodo hasta alcanzar el 31-17 final. Tras ganar dos partidos son primeras junto al Pulpo con 4 puntos.

Terceros los chicos

El sénior masculino Soraluce BKE sumó el primer triunfo que junto al empate del estreno les sitúa terceros en la tabla. Este sábado superaron en Labegaraieta por 23-18 al siempre complicado Pulpo zumaiarra.

El primer periodo fue un toma y daca que llevó a los equipos empatados a trece a los vestuarios. En la segunda parte la buena actuación en defensa BKE y el portero Aimar Arkotxa cambiaron el panorama. Los costeros no marcaban, y poco a poco los locales abrían hueco. El tramo final fue tranquilo porque disponían de cinco goles de ventaja.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  6. 6 Fallece en Barcelona la ilustradora irundarra Mai Egurza
  7. 7

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi
  8. 8

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren
  9. 9 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  10. 10

    Qué hacer si... te encuentras con un mastín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los sénior de balonmano hacen de Labegaraieta un fortín la última jornada