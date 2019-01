Seminarixoa apuesta por el góspel con dos conciertos esta tarde y mañana Vocalistas. Olatz Otxoa, Aitor Morales, Karlos Etxaniz, e Mikel San José en primer plano The Upper Room abre hoy el ciclo a las 19 horas con canciones en euskera e inglés | Los donostiarras de Ispirit ocupan mañana el escenario a la misma hora con más «música espiritual y marchosa» JUAN A. MIGURA BERGARA. Jueves, 3 enero 2019, 00:16

El XIII Ciclo Góspel que recorre los escenarios vascos hasta mediados de enero recala hoy y mañana en Seminarixoa con los concierto de esta tarde a cargo de The Upper Room y mañana de Ispirit. Las dos citas serán a partir de las 19 horas con entrada de 8 euros que se puede adquirir en ticket.kutxabank.es o en taquilla desde una hora antes del espectáculo.

El veterano grupo donostiarra The Upper Room, este año en formato septeto, presenta hoy su recital de góspel en euskera y en inglés. El grupo lo forman Mikel San José, Olatz Otxoa, Aitor Morales y el bergarés Karlos Etxaniz a las voces, Iñaki Miguel al piano, María Soriazu al bajo y Andoni Etxebeste a la batería. Ofrecerán un concierto de 90 minutos de duración, «estamos encantados de poder volver a Bergara, aunque esta vez con la banda completa. Además, Seminarixoa es un escenario inmejorable», aseguran los componentes.

El repertorio de The Upper Room lo forman temas propios en euskera, adaptaciones al euskera de clásicos del góspel, así como algunos temas míticos en inglés. «En esta gira estamos presentando algunas nuevas composiciones como 'Zeru erdian' y 'Ez dauka zentzurik', que están gustando muchísimo, aunque también sonarán los ya clásicos 'Aleluia', 'Oihua de nire deia' o 'Mesedez' entre otros», adelantan. «De entre las adaptaciones se podrán oir 'Egun alaia' o 'Burua altxa', originalmente 'Oh happy day' y 'Glory, glory, Hallelujah', respectivamente. Y como temas universales, no faltarán 'Bossom o Abraham' y 'Down by the riverside' entre otros», señalan.

El recital tendrá diferentes partes, momentos y sorpresas. Tampoco faltarán algunos temas navideños «oficialmente la Navidad no ha terminado, quedan los Reyes», bromean. The Upper Room lleva desde 2004 paseando el góspel en todo tipo de escenarios de la geografía.

El góspel más clásico

Mañana desde las 19 horas ocuparán el mismo escenario los integrantes deIspirit. Formación también donostiarra formada por las vocalistas Lidia Insausti, Ainhoa Eguiguren y Lide Hernando, apoyadas Iñaki Santos al órgano, María Soriazu al bajo, Andoni Etxebeste a la batería e Iñaki Miguel al piano y también como director musical del grupo. Durante 80 minutos ofrecerán un divertido y variado concierto con la música gospel más clásica y la música espiritual del siglo XX. «Además de temas míticos como 'Joshua fit the battle of Jerichoy' o 'When the saints go marching in', sonarán otros menos ortodoxos pero de semblante espiritual como 'Bridge over troubled water' de Simon & Garfunkel o 'People get ready' de The Impressions. Además de temas propios como 'Breathe', y no faltará alguna sorpresa de calado navideño», avanzan. Ispirit nació en 2016, fruto de la colaboración del pianista Iñaki Miguel con cada una de las vocalistas en proyectos diferentes, ahora unidos.