Los secretos de la cuántica, objetivo de las jornadas ZTB que arrancan este miércoles

Las jornadas ZTB (Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza) echan a andar este miércoles con un acto de apertura, a partir de las 09.00 horas, ... en Seminarixoa y la posterior inauguración en Laboratorium Museoa de la exposición 'Visiones cuánticas'.

ZTB ofrece actividad hasta el 19 de noviembre en torno a la cuántica con diferentes grados de complejidad en los contenidos para acercarse a todos los públicos, y en especial al escolar.

La edición se centra en descifrar, conocer qué es y las aplicaciones de la cuántica dentro de año declarado por la Unesco para difusión de la ciencia y la tecnología cuántica.

En Seminarixoa darán este miércoles una primera aproximación en las intervenciones de un mesa que estará integrada por el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias; la directora cultural de Tabakalera, Clara Moreno; el director de DIPC (Donostia International Physics Center), Ricardo Díaz; y el alcalde Gorka Artola.

Los misterios de la cuántica, que se puede simplificar como la física de lo pequeño, seguirán desvelándose con la apertura de la exposición 'Visiones cuánticas', que tendrá lugar acto seguido en Laboratorium Museoa. Permanecerá en las salas de la planta baja hasta el 14 de diciembre.

La exposición «analiza las contradicciones y dudas que surgen ante un mundo cuya esencia final escapa a nuestra percepción directa», señala la presentación, «'Visiones cuánticas' recibe su nombre de la multiplicidad de perspectivas desde las que se aborda la cuántica y refleja que las posibilidades y contradicciones del universo inspiran enfoques diversos». Invita a explorar esta materia con una pantalla horizontal táctil y otras seis verticales que acercan al público algunos aspectos interesantes, «replantean el mundo físico y extienden el debate cuántico hacia las ciencias humanas».

El público tendrá la oportunidad de adentrarse en el contenido educativo que hace reflexionar y ayuda a entender los conceptos fundamentales de la cuántica. Es un espacio de divulgación que invita a dejar atrás conocimientos pasados para adentrarse en un universo nuevo, desconocido y contraintuitivo y abrirse a una nueva forma de pensar y de mirar a la realidad. Ofrece un repaso a la historia de los descubrimientos sobre la cuántica, su presencia, potencial y repercusiones sociales, así como sus aplicaciones.

La instalación es una producción de Tabakalera en colaboración con el Donostia International Physics Center (DIPC) y con el apoyo del Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco.