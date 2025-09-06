Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

ROBERTO MAIZTEGI

Bergara

San Joxepe, al concurso provincial de marmitako

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:53

Los cocineros Anjel Jiménez y Patxi Retolaza representarán a Debagoiena en el campeonato de Gipuzkoa de marmitako que se celebrará el próximo 12 de septiembre en la sede de San Joxepe entre los equipos de ochos demarcaciones de jubilados. Jiménez y Retolaza, por San Joxepe, fueron los más valorados por el jurado este jueves en la fase comarcal donde compitieron frente a las parejas de cocineros de otros cinco hogares de jubilados. Tras el primer puesto de los bergareses se clasificaron Landatxope, de Antzuola; Musakola de Arrasate; Pake Leku de Oñati, y cerraron los cerrajeros de Abaroa. El próximo viernes ante los fogones donde conocieron la victoria parcial, recibirán a otros siete equipos en la competición que impulsa la federación guipuzcoana de personas jubiladas y pensionistas, Agijupens.

