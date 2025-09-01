El rocódromo, listo para los nuevos cursos de escalada

J. A. M. bergara. Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:06 Comenta Compartir

La escalada en bloque como un modalidad más conoce desde la renovación del rocódromo de Labegaraieta de un impulso dado desde el colectivo de escaladores y las instituciones. El Ayuntamiento a través de sus servicios deportivos ha incluido para la campaña deportiva 2025-2026 cursos de formación en escalada. Se impartirán en el rocódromo en doble formato. De una sesión semanal los lunes de 17.15 a 18.15 horas para deportistas de 8 a 11 años, y los miércoles en el mismo horario pare los de 12 a 16 años. Y curso de dos sesiones semanales sólo para escaladores de 12 a 16 años los lunes y miércoles de 16.15 a 17.15 horas.