Bergara

La reparación de la cubierta cerrará la piscina desde el 20 de octubre hasta febrero

J. A. M.

bergara.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:51

Desde el lunes 20 de octubre hasta el mes de febrero, según la previsión municipal, la bañera principal de las piscinas cubiertas de Agorrosin Gunea permanecerá cerrada a los usuarios porque se van a acometer las labores de reparación de la cubierta que resultó dañada por el vendaval la pasada primavera.

Los trabajo de renovación se ha adjudicado a la empresa Construcciones Castellano por un importe de 677.767 euros. iva incluido, sobre proyecto de Sestra Ingeniería y Arquitectura. Las obra tendrá la única afección, según el consistorio, en la bañera grande «se han organizado de tal manera que el resto de servicios del área deportiva seguirán en marcha».

Como alternativa a los nadadores habituales proponen hacer uso del carnet Mugiment Kirol Txartela para acceder a las piscinas de Arrasate, Oñati y Soraluze, y se negocia con las de Aretxabaleta y Eskoriatza.

