Puertas abiertas y fiesta mañana en Laboratorium en su décimo aniversario

El esfuerzo de recopilar y recuperar los viejos fondos del Real Seminario fructificaron hace una década con la inauguración de Laboratorium Museoa, una apuesta más allá de la conservación que mira la socialización de la ciencia. Esta es la idea que alimenta el décimo aniversario que se festeja mañana con el lema '10 años abriendo camino a la ciencia'.

El objetivo principal del museo es estar abierto de par en par a la sociedad y a la ciudadanía, «acercar la ciencia a la sociedad y sumergir la sociedad en la ciencia. Ese ha sido y es el camino del museo», apuntan desde el palacio de Errekalde en la presentación del cumpleaños.

En el palacete y los jardines tendrán lugar los encuentros con visitas guiadas gratuitas, talleres, demostraciones, y un espectáculo de danza vertical, entre otras sorpresas.

Los recorridos guiados al museo serán de 45 minutos en grupos de 20 personas. En euskera a las 11.00, 13.00, 17.00 y 19.00, y en castellano a las 12.00, 16.00, y 18.00 horas.

Talleres y espectáculos

De 17.30 a 18.30 horas videojuegos en euskera durante 60 minutos con plazas limitadas para el público de 11 a 14 años. Es necesaria la inscripción llamando al teléfono 943. 76.90.03. Desde las 17.30 horas habrá un espectáculo científico de 60 minutos para el público en general.

El espacio ajardinado acogerá food trucks para todos los gustos para picar mientras se siguen los ritmos de los dj Txantona Garrote, de 19.30 a 21.30 horas. Los bergareses Ainhoa y Ander ofrecen la sesión musical inspirada en el momento en que Txantona Garrote se subió al escenario para acercar el museo y la ciencia al pueblo.

Desde las 21.30 horas espectáculo de vídeo mapping realizado expresamente para la ocasión por Wasabi Produccions, y seguida la propuesta de danza vertical 'Geure(R)a' de la mano de la compañía Harrobi Dantza Bertikala que plantea un diálogo entre naturaleza, poesía, danza y vídeo mapping. La música de Juantxo Zeberio, los versos de Toti MartÍnez de Lezea y las proyecciones animadas de Paco Gramaje enriquecen la coreografía suspendida ejecutada por tres bailarinas.

A las 22.20 horas segundo pase del vídeo mapping, y de 22.30 a 23.15 el cierre musical con Dj Txantona Garrote.

Premios Jot Down 2025

El 3 y 4 de octubre la villa será la sede de la duodécima edición de los premios Jot Down de divulgación científica, un evento que convertirá a la localidad en epicentro del interés para la comunidad científica.

El concurso, que cuenta con cuatro modalidades de fotografía, ilustración, ensayo y narrativa, está patrocinado por el Donostia International Physics Center (DIPC), el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC) y el propio Museo Laboratorium de Bergara, junto con la colaboración de la Universidad de Sevilla, Jot Down, la Revista Mercurio y la editorial Nextdoor Publisher. Esta edición estará dedicado al wolframio, elemento aislado en la villa por los hermanos Elhuyar en siglo XVIII, y a las tierras raras.

Ofrecerán al público general charlas, mesas redondas y presentaciones de libros de la mano de científicos y divulgadores de primer nivel.