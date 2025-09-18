El público familiar puede disfrutar mañana de la obra teatral 'Mr. Bo' en Seminarixoa

J.A.M. bergara. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

La compañía Marie de Jongh monta, mañana, en Seminarixoa desde las 18.00 horas, la pieza 'Mr.Bo'. Una creación que cuenta con el reconocimiento que supone haber sido finalistas en la edición 2025 de los premios Max de teatro y artes escénicas.

La representación es una combinación de máscara y clown que narra sin palabras, en la misma línea que los espectáculos anteriores 'Amour' o 'Izar'. Un señor y sus tres sirvientes dejan aflorar las miserias del poder despótico, «siempre, desde el humor. Porque esa es la clave y el reto de este proyecto, que la comedia sea raíz, tronco, rama y flor; si es que va a dar un fruto que todos podamos disfrutar», apunta la compañía, «abordamos la profundidad del tema desde la más clownesca sencillez. La palabra naif, en su primera acepción, nos parece muy pertinente para describir el proyecto. La obra artística se caracteriza por reflejar la realidad con deliberada ingenuidad, aparentemente infantil, y con poesía y simplicidad».

El pase se ofrece en euskera, la entrada está a la venta por cuatro euros, y la pieza está recomendada el público familiar con niños y niñas a partir de 4 años.