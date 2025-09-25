El primer encuentro de ochotes reunirá en las calles a 62 voces mañana

Juan Antonio Migura bergara. Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38 Comenta Compartir

Canciones populares, ambientación callejera, tradición musical y grandes voces son algunos de los ingredientes que ofrece mañana el cocktail del primer encuentro de ochotes que ambientará el municipio desde el mediodía «y hasta bien entrada la tarde porque tras la comida de los grupos seguro que algunos se animan a cantar por la tarde >, apuntaba Karlos Etxaniz, uno de los organizadores e integrante de Alai Berri Taldea que actuarán de anfitriones para otras cuatro formaciones. Acudsen los bilbaíno de 'Lur Maitea, Karnaba de Orereta, Ilunbe de Pasaia y las voces blancas de Luberri Xuri de Donostia.

La propuesta de Alai Berri, formación surgida en 2022 como el 'ave fénix' de las cenizas de la extinta Alai Taldea, nace tras participar en un certamen similar. Fue el punto de partida que despertó la chispa para organizar su propio festival, como apuntó Etxaniz en la presentación, en la que estuvo acompañado de sus compañeros de formación Fran Martinez y el director Xabier Olabarria, y de la concejal de cultura Maite Usabiaga.

La primera entrega será en Seminarixoa, con entrada libre, para ver desfilar sobre el escenario a las cinco formaciones vocales. A cuatro voces interpretarán un repertorio de forma independiente de cuatro canciones cada uno desde las 12.00 horas durante una hora y media. De 13.30 a 14.45 horas abren 'Kaleak alaitzen'.

Junto a los trikitaliris de Musika Eskola los grupos se diseminarán por el municipio. Después de acordar la cita con varios establecimiento hosteleros, acudirán a una variedad de enclaves. Estarán en Bolu, Matxiategi, Espolón, Irala kalea y junto al Municipal. Ofrecerán dos canciones durante unos 15 minutos.

Para el cierre regresarán a la Plaza para cantar de forma conjunta la popular 'Euskalherriko', fragmento de la ópera 'Txanton Piperri'.

Despedida conjunta

Las sesenta y dos voces despedirán el programa oficial con un comida en Pertxa Elkartea donde no podrán resistir la tentación de volver a cantar.

Habaneras, bilbainadas, piezas populares y hasta las composiciones sacras son comunes en los repertorios de estas formaciones, históricamente masculinas, pero que en la última décadas han visto crecer la presencia femenina. Al encuentro bergarés acude el ochote de voces blancas, en realidad 20 integrantes, 'Luberri Xuri' que dirige Junkal Guerrero, «prestamos especial atención a la música compuesta por mujeres».

La dirección de Karnaba es de Sergio Zapirain, Ilunbe a cargo Josu Elberdin, Lur Maitea con Alberto Salado, y Alai Berri esta dirigido por Xabier Olabarria.

Los organizadores agradecen, junto al Ayuntamiento, las aportaciones del escultor Xanti Arrieta diseñardor y fabricante las esculturas que se llevarán como recuerdo, la del pintor Manu Muniategiandikoetxe que ha realizado el cartel de la primera edición, y la presencia del actor Mikel Laskurain que asumirá funciones de presentador en el concierto de Seminarixoa.