El PNV presenta ocho alegaciones a la ordenanza fiscal «a negociar» Presentación. Los concejales Elena Lete y Angel Murgiondo dieron cuenta de las alegaciones. / MIGURA Para el lunes está convocado el pleno que abordará la ordenanza fiscal municipal a aplicar el año que viene Las consideran positivas para cubrir «vacíos» de la propuesta de EH Bildu JUAN A. MIGURA BERGARA. Viernes, 18 octubre 2019, 00:17

«Hemos presentado en el Ayuntamiento ocho alegaciones al proyecto de impuestos para 2020 de EH Bildu con el objetivo de intentar corregir aquellos vacíos que hemos observado», apuntó la portavoz municipal del PNV, Elena Lete, en la presentación del documento que califican «de mejoras», «con el que esperamos abrir un proceso de negociación con el gobierno porque no estamos cerrados a nada. Como ya adelantamos, seguiremos trabajando por Bergara desde la oposición».

Lete, acompañada en la comparecencia del concejal de su grupo Angel Murgiondo, desgranó las propuestas que se han centrado en tres grandes áreas para completar el borrador que les ha facilitado el gobierno de EH Bildu, «mejoras de calidad de vida y equilibrio social, en la protección de las actividades económicas, y para la protección y cuidado del medio y sus protagonistas».

El próximo lunes el pleno abordará la aprobación de la propuesta de EH Bildu para la ordenanza fiscal de 2020, que según adelantaron los jeltzales, aplicará un incremento en los impuestos que suben del IPC (Índice de Precios al Consumo) interanual con referencia de octubre de 2018 a 2019, que aún está sin cuantificar.

Bonificaciones en el IBI

Entre las apuestas del PNV en el equilibrio social lanzan tres propuestas como con la reducción en el IBI del 50% a unidades familiares de mayores 65 años, ingresos inferiores a 15.000 euros anuales y sobre la vivienda habitual.

De otra parte, no comparten con EH Bildu la idea de sacar la cuota del spa de Agorrosin de la tarifa social, ya que consideran que también puede cumplir un función terapéutica para algunos usuarios y se oponen al proyecto del gobierno de cobrar una tasa para poder presentarse a las pruebas de los puestos de trabajo públicos. Sería de 20 euros para los puestos fijos y 10 euros en el caso de plazas eventuales. «No nos parece adecuado que aquellas personas que estén en situción de desempleo se vean obligadas a abonar una tasa por el simple hecho de presentarse a una plaza de empleo público».

En el capítulo de aportaciones para impulsar la actividad económica y en consecuencia potenciar el bienestar social, Angel Murgiondo pidió que la subida en Impuesto de Actividades Económicas (IAE) se adecué al IPC general «si este IPC fuera negativo no se aplicaría ningún incremento. No queremos llegar a un tipo del 2,2% si el IPC no supone este incremento».

Otra invitación a la bonificación planteada desde el PNV es la relativa al Impuesto de Tracción Mecánica, el popular impuesto de circulación, que beneficiaría a los vehículos de actividad industrial o comercial «si disponen de etiqueta 0, una bonificación en el impuesto del 50% y para los que tengan la etiqueta ECO, del 100%».

Sobre la actividad hostelera proponen modificar la normativa que subvenciona el 100% de la tasa de ocupación de la terrazas durante el mes de agosto si se cumplen unos requisitos. Por ejemplo, si no abre todo ese mes no tiene derecho a bonificación. Y ahora proponen 100% con todo el mes abierto y 75% de exención si abre tres de las cuatro semanas del mes.

Apoyo a la accesibilidad

En la apuesta por el medio y el sector primario, como señaló Lete, proponen que aquellos baserritarras que hayan sufrido daños por acción de jabalíes, corzo u otros animales salvajes que acrediten los mismos se le exima el 100% el pago del impuesto de bienes de naturaleza rústica.

Con la perspectiva puesta en la calidad de vida invitan al gobierno a eximir del 100 % del impuesto ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) cuando se adapte una comunidad a los criterios de accesibilidad, haya o no una persona con problemas de movilidad en la misma.

Y una bonificación del 50% en este impuesto para las comunidades que realicen las medidas conocidas como de 'practicabilidad' que se aplican donde no se puede alcanzar la accesibilidad total por distintos motivos.