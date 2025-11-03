Mucha presencia comarcal en los podios de la XIX Soraluze-Bergara

Juan Antonio Migura bergara. Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:02 Comenta Compartir

El cross popular entre Soraluze y Bergara de Antxintxika Triatloi Taldea repitió éxito en participación y organización este sábado, y destacó en esta decimonovena edición por la alta presencia de atletas de Debagoiena en los puestos de honor .

El más rápido sobre los 10 kilómetros, desnivel positivo de 45 metros, entre Plaentxi y la meta instalada en Irala kalea, fue el bergarés Xabier Labaka. Marcó un tiempo de 32 minutos y 20 segundos. El segundo fue el arrasatearra Sergio del Palacio con 32:46, y el tercer cajón para el ondarrutarra Ibon Badiola con 32:53. En la categoría femenina la oñatiarra Ainara Uribarri fue la primera en 36:46, la eibarresa Oihane Sarakesta entró en segundo lugar en 29:21, y tercera Miren Josune Bikuña en 41 minutos y 35 segundos. La primera local Mari Zafra en 42:36.

Desde la línea de salida en Soraluze el pelotón de los atletas a pie fue el último en partir a las 17.00 horas. Un cuarto de hora antes sobre el mismo trazado salieron los patinadores.

El primero en el grupo masculino, el gasteiztarra Aitor Vacas que invirtió un tiempo de 20 minutos y 25 segundos. Compartió el podio con Simón Villalobos con 20:26, y el tercero Julen Urkizar con 20:31. En categoría femenina la victoria de Andrea Acosta en 23:10, segunda clasificada Amale Mujika 23:54, y la tercera Oihana Unamuno 25:08.

Por delante del grupo de patinadores tenían que haber salido la carrera de handbike, pero no han contado con inscripciones de deportistas en sillas de ruedas adaptadas.

En el reparto de premios también se distinguió Sergio del Palacio como primer veterano, y Antxintxika T.T. tuvo un detalle con el veterano local Juan Martin Elexpuru por ser uno de los atletas con más ediciones en sus piernas,

El club de triatlón afrontará en 2026 la vigésima edición de una prueba consolidada que funciona como antesala de la Behobia-Donostia del próximo domingo.

Desde la edición de 2018 la Soraluze-Bergara mantiene la dedicatoria de memorial Mikel Crespo en recuerdo del compañero de club Antxintxika fallecido en 2017.