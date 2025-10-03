Ponencias en Seminarixoa hoy sobre materiales críticos y tierras raras

J.A.M. bergara. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

La segunda oportunidad de acercarse a opiniones cualificadas sobre la innovación en relación a materiales críticos y tierras raras, en el marco del fin de semana de la entrega de los premios a la divulgación científica Jot Down, llega hoy desde las 11.10 horas en Seminarixoa. Con el investigador Enrique F. Borja como moderador disertarán sobre estos materiales que han adquirido en las últimas décadas valor estratégico para empresas y estados.

Intervendrán en breves ponencias Enrique Ascasibar (CIEMAT) con el tema 'Wolframio: un elemento clave en la energía del futuro'; Clara Grima (Universidad de Sevilla), que presentará el libro 'Con algoritmos y a lo loco'; Francisco J. Tapiador (UCLM), que hablará de clima y tierras raras; y Juan José Gómez Cadenas y Panchulei, con la ponencia 'Un destello azul'.

A partir de las 13.00 horas en el mismo escenario acto de entrega de los premios Jot Down a la divulgación en las categorías de fotografía, ilustración, ensayo y narrativa.

Los Jot Down Ciencia están organizados por la revista 'Jot Down Magazine' que cuenta con la colaboración con el Donostia International Physics Center (DIPC), el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC), el Museo Laboratorium y la Universidad de Sevilla.