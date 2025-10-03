Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Bergara

Ponencias en Seminarixoa hoy sobre materiales críticos y tierras raras

J.A.M.

bergara.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:19

Comenta

La segunda oportunidad de acercarse a opiniones cualificadas sobre la innovación en relación a materiales críticos y tierras raras, en el marco del fin de semana de la entrega de los premios a la divulgación científica Jot Down, llega hoy desde las 11.10 horas en Seminarixoa. Con el investigador Enrique F. Borja como moderador disertarán sobre estos materiales que han adquirido en las últimas décadas valor estratégico para empresas y estados.

Intervendrán en breves ponencias Enrique Ascasibar (CIEMAT) con el tema 'Wolframio: un elemento clave en la energía del futuro'; Clara Grima (Universidad de Sevilla), que presentará el libro 'Con algoritmos y a lo loco'; Francisco J. Tapiador (UCLM), que hablará de clima y tierras raras; y Juan José Gómez Cadenas y Panchulei, con la ponencia 'Un destello azul'.

A partir de las 13.00 horas en el mismo escenario acto de entrega de los premios Jot Down a la divulgación en las categorías de fotografía, ilustración, ensayo y narrativa.

Los Jot Down Ciencia están organizados por la revista 'Jot Down Magazine' que cuenta con la colaboración con el Donostia International Physics Center (DIPC), el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC), el Museo Laboratorium y la Universidad de Sevilla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  9. 9 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  10. 10 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ponencias en Seminarixoa hoy sobre materiales críticos y tierras raras