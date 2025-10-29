Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Todo este tramo hasta la parte superior sería utilizado por los vehículos de 26 garajes. MIGURA

Bergara

El PNV denuncia que el paso a garajes del Novedades sea por zona peatonal

Destaca que el tramo es muy utilizado por los ciudadanos y que se va a crear «inseguridad para los bergareses»

Juan Antonio Migura

Bergara

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:40

Después de que en la última comisión de urbanismo se confirmara que el acceso a los 26 garajes que se van construir en el ... nuevo bloque que levantarán sobre la vieja parcela de salón Novedades se va a realizar por un tramo peatonal, desde Ibargarai junto al parking por la Ikerleku, el PNV pide al gobierno que busque otra solución.

