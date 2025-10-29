El PNV denuncia que el paso a garajes del Novedades sea por zona peatonal

Después de que en la última comisión de urbanismo se confirmara que el acceso a los 26 garajes que se van construir en el ... nuevo bloque que levantarán sobre la vieja parcela de salón Novedades se va a realizar por un tramo peatonal, desde Ibargarai junto al parking por la Ikerleku, el PNV pide al gobierno que busque otra solución.

«Una calle que a día de hoy es totalmente peatonal, que recoge los tránsitos a pie de la plaza Munibe, de Bidekurutzeta y de todo el centro histórico, y la calle Iparragirre. Este entorno es muy utilizado por todo tipo de gente, incluidos padres y madres con niños pequeños, gente que pasea a sus perros sin ningún peligro. La nueva situación propuesta va a crear una inseguridad para las y los bergareses en un enclave de mucho flujo de gente», destacan las manifestaciones de la junta municipal del PNV.

La formación política señala que, «no salimos del asombro con esta decisión en contra de las y los peatones», y acusa al gobierno de EH Bildu de generar tensiones en la población «por sus decisiones arbitrarias e inexplicables».

En la comisión de urbanismo solicitaron al ejecutivo que buscara otra alternativa, pero «EH Bildu ha hecho caso omiso de nuestra petición, como lo hace con la mayoría de las propuestas presentadas por nuestros concejales».

El PNV recuerda que hace unos años se veía posible realizar un acceso a los bajos del nuevo bloque desde el subsuelo del patio del Seminario, «como se hizo con el actual parking de rotación de Ibargarai. Se hicieron también planteamientos de aprovechar un parking público sin que se afectara la superficie del Seminario ni, por supuesto, las zonas peatonales que lo rodeaban. Seis años después de estas propuestas, y no haber hecho ninguna mejora en el plan de movilidad, ahora viene el gobierno de EH Bildu planteando una afección a los peatones en una zona tan utilizada y tan sensible».

Consideran que esta medida, cuando se habla de peatonalizaciones y prioridad para los viandantes, «es una más de las muestras de gobernar dándole la espalda a la ciudadanía y hacer y deshacer, sin ningún beneficio público, valiéndose de su mayoría absoluta».

Hace falta una alternativa

Desde el PNV emplazan públicamente al alcalde Gorka Artola para que busque otra alternativa que no afecte de una manera tan drástica a las y los peatones y también a las y los alumnos de la ikastola.

La junta señala que el PNV no va a dejar de hacer sus propuestas, «aunque este gobierno, tan poco participativo, diga que no a cada una de ellas».