Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Bergara

La plataforma local de los pensionistas retoma el lunes las concentraciones

J. A. M.

bergara.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:11

El movimiento de pensionistas regresa a la calle el lunes, 8 de septiembre, desde las 12.00 horas en la Plaza en un clima de tensión con el Gobierno Vasco tras el informe desfavorable a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular para complementar las pensiones mínimas hasta el salario mínimo interprofesional. Una reivindicación que los movimientos de pensionistas han trabajado durante meses para presentar 145.000 firmas de apoyo al Parlamento Vasco.

Como apuntan en su denuncia pública tras la negativa del Gobierno Vasco, «dicen que complementar las pensiones corresponde al Estado, pero esto significa una dejación flagrante de una competencia que está prevista en el Estatuto de Autonomía, la de crear un sistema vasco de complemento de pensiones, tal y como certificaron los servicios jurídicos y la mesa del Parlamento Vasco».

Más adelante señalan «parece evidente que el PNV y el PSE-EE han decidido consumar lo más rápidamente posible este atropello a la participación de la ciudadanía».

En el encuentro de este próximo lunes en la Plaza «daremos a conocer las movilizaciones que estamos organizando».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  4. 4 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  5. 5

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  6. 6 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  7. 7 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  8. 8

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  9. 9 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  10. 10 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La plataforma local de los pensionistas retoma el lunes las concentraciones