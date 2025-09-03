La plataforma local de los pensionistas retoma el lunes las concentraciones

J. A. M. bergara. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El movimiento de pensionistas regresa a la calle el lunes, 8 de septiembre, desde las 12.00 horas en la Plaza en un clima de tensión con el Gobierno Vasco tras el informe desfavorable a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular para complementar las pensiones mínimas hasta el salario mínimo interprofesional. Una reivindicación que los movimientos de pensionistas han trabajado durante meses para presentar 145.000 firmas de apoyo al Parlamento Vasco.

Como apuntan en su denuncia pública tras la negativa del Gobierno Vasco, «dicen que complementar las pensiones corresponde al Estado, pero esto significa una dejación flagrante de una competencia que está prevista en el Estatuto de Autonomía, la de crear un sistema vasco de complemento de pensiones, tal y como certificaron los servicios jurídicos y la mesa del Parlamento Vasco».

Más adelante señalan «parece evidente que el PNV y el PSE-EE han decidido consumar lo más rápidamente posible este atropello a la participación de la ciudadanía».

En el encuentro de este próximo lunes en la Plaza «daremos a conocer las movilizaciones que estamos organizando».