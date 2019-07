El plan de movilidad definirá si se crea o no el parking de Seminario Comparecencia. El alcalde Artola acompañado por Aranzabal, Lete y Aranberri. / MIGURA El gobierno de EH Bildu quiere adjudicar en octubre la redacción de ese estudio | Plantea que se estudien distintas alternativas y se valoren aspectos nuevos, como el traslado de Miguel Altuna JUAN A. MIGURA BERGARA. Jueves, 18 julio 2019, 00:16

«Hemos decidido paralizar todo el proceso para la construcción del parking subterráneo bajo el patio del Seminario. Eso no quiere decir que no se vayan a dar pasos para buscar una respuesta a la necesidad de estacionamientos para vehículos», señaló el alcalde, Gorka Artola, ayer en rueda de prensa. Dejó claro que la construcción o no o la modificación del proyecto existente dependerá de las conclusiones y estrategias que aporte el plan general de movilidad sostenible, del que quieren adjudicar su redacción en octubre.

El proceso de concesión de las obras del proyecto de parking de rotación impulsado por el anterior gobierno de PNV y PSE fue paralizado por aquel ejecutivo en funciones, tras los resultados electorales que daban la victoria EH Bildu. Desde que se planteó en 2017 la construcción del subterráneo, EH Bildu, entonces en la oposición, no se opuso al proyecto pero sí criticó la falta de previsión sobre el coste económicos que iba a suponer y la ausencia de un estudio integral de movilidad.

En esta línea, adelantó en la comparecencia de ayer ante los medios, que en «septiembre conoceremos los resultado del diagnóstico de movilidad que está realizando la consultoría Leber, del que ya hay un borrador».

La intención del nuevo ejecutivo, tras disponer de esa fotografía que describe cómo se mueven los bergareses, es encargar en octubre la redacción del plan de movilidad sostenible, que tendrá en cuenta nuevas realidades «como la salida del instituto Miguel Altuna del centro o la posibilidades de otros aparcamientos como alternativa».

El plan intentará conjugar los intereses del sector comercial que ha hecho saber al gobierno su demanda por ampliar las plazas de estacionamiento en el centro, las peticiones desde los barrios periféricos para facilitar el acceso al centro, o la oposición del grupos de padres de la ikastola Aranzadi a esa ubicación por la proximidad del centro escolar y el incremento de contaminación. Juntos a estos intereses hasta la fecha contrapuestos, habrá que conjugar aspectos generales de contaminación, accesibilidad y otros.

En todo este proceso, como señaló Artola, «nuestro objetivo es dar pasos hacia el futuro junto con los ciudadanos y la oposición».

El colector, en septiembre

Independientemente a la paralización del estacionamiento bajo el suelo, se encuentran en la fase final las obras de modificación del recorrido del colector que cruzaba en diagonal el patio del Seminario.

La actuación en marcha está colocando la canalización alineada con la fachada del centro escolar. En agosto se afrontarán las últimas conexiones en el tramo final de Aranzadi, y para finales septiembre han previsto que se conecte en el subsuelo de Herri Lagunak con el colector general de saneamiento.

Esta obra dejará de cara al futuro libre para la excavación una mayor superficie del patio del Seminario.