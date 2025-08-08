La piscina exterior de Agorrosin, un buen espacio para hacer frente a la ola de calor

Son muchos los usuarios de las piscinas exteriores o la zona de chorros que aprovechan ambos espacios.

A. M. BERGARA. Viernes, 8 de agosto 2025, 20:50

Las previsiones de altas temperaturas estos días por la ola de calor inivitan a buscar la sombra o un lugar donde refrescarse. La piscina exterior de Agorrosin y el parque acuático que se abrió hace dos años en Labegaraieta son dos magníficos lugares para ello.

Las piscinas estarán abiertas hasta el 7 de septiembre, como es habitual en la temporada estival. Según información municipal todos los días estarán abiertas de 10.00 a 20.30 horas.

En cuanto a los precios de las entradas, se mantienen las tarifas habituales y se ofrecen descuentos para quienes acudan solo por la tarde: l entrada de día completo para los adultos es de 7,80 euros y apra los menores de 18 años, de 4,25 euros. La entrada de tarde (a partir de las 16.00 horas) para los adultos es de 5,15 euros y de los menores de 18 años: 2,80 euros.

Los chorros de agua de Labegaraieta tendrán un horario similar y los representantes municipales tienen previsto mantenerlos abiertos hasta el 7 de septiembre, aunque, en caso de buen tiempo en esta época, se estudiará la posibilidad de ampliar el plazo.El vaso de la piscina tiene un aforo de 187 personas; por ello, si se sobrepasara esa capacidad, el personal socorrista cumplirá el protocolo correspondiente y se garantizará su utilización alternativa por parte de las personas usuarias.

Además, los responsables hacen un llamamiento para que se respeten las indicaciones de los socorristas, así como la normativa existente.