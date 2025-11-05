Las 96 parcelas de las huertas públicas de San Joxepe salen a adjudicación

Los empadronados con vocación de hortelanos aficionados que produzcan para el autoconsumo tienen de plazo hasta el 30 de noviembre para solicitar un terrenito ... en el parque de huertas municipales.

El consistorio ha abierto el proceso de inscripción con los formularios disponible en la web municipal para acceder a la explotación de las parcelas. Se adjudicarán mediante sorteo entre las personas solicitantes, y habrá un total de 96 huertos con superficies que variarán entre los 30 y 50 metros cuadrados, una vez que el 31 de diciembre de este años expire la primera concesión. La ley limita la misma a un máximo de cuatro años.

A esta fecha no están en uso todas las parcelas, de manera que en la mayoría de los casos supondrá, tras el proceso abierto, una renovación para los arrendatarios actuales por otros periodo de cuatro años. Siempre que el número de peticiones no supere al de espacios disponibles.

Más dos hectáreas

Los terrenos de San Joxepe convertidos desde 2022 en Bergarako Baratze Parkea se asientan sobre una extensión de 22.282 m2 que ha cambiado su fisionomía y se ha convertido en una gran huerta parcelada.

Los aspirantes a trabajar la tierra deben cumplir como requisitos para entrar en el proceso: estar empadronados con al menos seis meses de antelación, estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento; que otro miembro de la unidad familiar no tenga huerta; realizar un curso de horticultura ecológica; y depositar una fianza de 50 euros.

La designación será por sorteo, y en el caso de superar el número de interesados al de porciones de tierra, los que no resulten agraciados se incorporarán a la lista de espera. Tras la primera singladura desde 2022 la lista de reservas ha conocido movimiento con las bajas.

Las parcelas tienen un alquiler anual, 65 euros en 2025 con actualización en la ordenanza fiscal municipal, que permitirá hacer frente a los gastos comunes y a las inversiones municipales en herramientas y aperos. Además hay una tarifa de tipo social con importe inferior.

Autoconsumo sin venta

El régimen de funcionamiento deja muy claro que las huertas están ideadas para el autoconsumo y no se permitirá la venta de los productos procedentes del parque público de huertas. Promocionarán la producción ecológica y sostenible.

La concesión es anual, hasta el 31 de diciembre con la posibilidad de prorrogarse como máximo a cuatro años con lo que se intenta facilitar la rotación.

El proyecto de la infraestructura de parque se ejecutó por K1 Ekopaisaia, S.L por un importe de 222.869 euros en 2022.

Las huertas comunitarias están asentadas sobre la variante sobre un superficie que limitan los caseríos San Joxepe y Zaldumendi. Dispone de dos accesos. De un lado por la carretera que conduce al depósito de agua en el camino a San Martzial que permite la subida a pie y en vehículo y cuenta de un pequeño estacionamiento para coches y bicicletas. Y además se abrió una segunda entrada sólo peatonal que discurre desde la variante hasta las parcelas.