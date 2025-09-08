Los pájaros carpinteros, argumento de la charla en Irizar de esta tarde

J. A. M. Bergara. Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:56 Comenta Compartir

'Aves silvestres y madera muerta. El caso de los pícidos' es la cabecera de la charla que se ofrece esta tarde en la sala Euskaldunberri de la última planta de Irizar Jauregia por la bióloga Susana Cárcamo Bravo, especialista en biología de la conservación de especies amenazadas e integrante de SeoBridLife. El encuentro tendrá lugar a partir de las 18.30 horas y está abierto a todos los interesados en la naturaleza y la ornitología.

La conferencia se ha organizado por Kukubaso Elkartea que lanza una invitación destacando que será una charla didáctica para conocer la realidad de los popularmente conocidos como pájaros carpinteros. Forman una gran familia de aves conocidas como pícidos que incluye 218 especies. Como señalan, la familia Picidae tiene como características generales fuertes picos para taladrar y tamborilear en los árboles, y lenguas finas, puntiagudas y con pequeñas cerdas, para extraer la comida.

La ponente, además de integrante de SeoBirdlife, es fundadora en 2011 de Bioma Forestal, un equipo multidisciplinar de biólogos, ingenieros forestales e ingenieros de montes, que trabajan para combinar la gestión y el aprovechamiento forestal con la conservación de la naturaleza.