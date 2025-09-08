Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Especies caracterizadas por el tamaño y fortaleza de sus picos. SEOBIRD

Bergara

Los pájaros carpinteros, argumento de la charla en Irizar de esta tarde

Un encuentro abierto a partir de las 18.30 horas con organización del movimiento ambientalista Kukubaso

J. A. M.

Bergara.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:56

'Aves silvestres y madera muerta. El caso de los pícidos' es la cabecera de la charla que se ofrece esta tarde en la sala Euskaldunberri de la última planta de Irizar Jauregia por la bióloga Susana Cárcamo Bravo, especialista en biología de la conservación de especies amenazadas e integrante de SeoBridLife. El encuentro tendrá lugar a partir de las 18.30 horas y está abierto a todos los interesados en la naturaleza y la ornitología.

La conferencia se ha organizado por Kukubaso Elkartea que lanza una invitación destacando que será una charla didáctica para conocer la realidad de los popularmente conocidos como pájaros carpinteros. Forman una gran familia de aves conocidas como pícidos que incluye 218 especies. Como señalan, la familia Picidae tiene como características generales fuertes picos para taladrar y tamborilear en los árboles, y lenguas finas, puntiagudas y con pequeñas cerdas, para extraer la comida.

La ponente, además de integrante de SeoBirdlife, es fundadora en 2011 de Bioma Forestal, un equipo multidisciplinar de biólogos, ingenieros forestales e ingenieros de montes, que trabajan para combinar la gestión y el aprovechamiento forestal con la conservación de la naturaleza.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  3. 3 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  4. 4

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  5. 5

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  6. 6 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  8. 8

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  9. 9 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  10. 10 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los pájaros carpinteros, argumento de la charla en Irizar de esta tarde

Los pájaros carpinteros, argumento de la charla en Irizar de esta tarde