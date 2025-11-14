Una orquesta sinfónica de cantera en concierto, este sábado, en Compañía de María

Bergarako Orkestra Sinfonikoa deleita este sábado desde las 19.00 horas al público con el concierto que presenta en la iglesia de la Compañía ... de María con motivo de inminente festividad de Santa Cecilia del 22 de noviembre.

La actuación es una de las cuatro que cada año atiende la formación aficionada en una calendario que también incluye el concierto de Navidad, el de Carnaval y el de las festividades de San Pedro y San Marcial.

El director Enrike Txurruka destaca de esta cita el ambiente cercano que se crea en el templo convertido en auditorio. «Lo primero, agradecer a la Compañía de María la cesión de la iglesia para el concierto y su constante colaboración con la música. El público y los músicos solemos estar muy cerca y se crea un clima muy especial».

«Como de costumbre ofreceremos un repertorio variado. Para oyentes de diferentes gustos que puedan abrir el oído y escuchar variedad de estilos. Siempre con la rica sonoridad de la orquesta sinfónica», señala Txurruka.

El programa abre con una alegre e intensa obertura de ópera del siglo XVIII de 'Il Matrimonio Segreto', del italiano Domenico Cimarosa. La segunda entrega será la delicada y sensible partitura de 'Pavane pour une infante defunte' del labortano Maurice Ravel, de finales del siglo XIX. De la misma época pero muy diferente en estilo será la tercera pieza, la primera suite de 'Peer Gynt', del noruego Edvard Grieg. «Reúne cuatro piezas diferentes, muy diferentes entre sí, y muy conocidas», adelanta Txurruka.

Continuarán con una composición actual de melodía tranquila a modo de banda sonora llamada 'Nostalgia', del estadounidense Rossano Galante. Y para terminar, una melodía de la banda sonora de una película del japonés Ghibli Studio, 'A town with an ocean view' de Joe Hisahishi.

Del concierto de este sábado, desde la orquesta quieren destacar que de los 64 integrantes, casi la totalidad, proceden de Bergara y han llegado a la formación tras su paso por Bergarako Musika eta Dantza Eskola. «También habrá nuevos miembros que se estrenan ante el público. Es la riqueza del grupo, unos que tocarán por primera vez, y otros que han llevan mucho tiempo. La orquesta es un organismo vivo y activo que nos produce mucha satisfacción y ganas de seguir trabajando con este gran grupo de músicos».