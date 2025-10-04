Órgano y soprano esta tarde en San Pedro con el Ciclo Internacional

J.A.M. bergara. Sábado, 4 de octubre 2025, 21:02 Comenta Compartir

El XXVI Ciclo Internacional de Órgano Romántico que abrió el viernes Loiola, visitó ayer Azkoitia, y hoy se estrena en Bergara, presenta desde las 18.30 horas en la parroquia de San Pedro la actuación del organista Oscar Rodríguez y Marina Cabau. Acuden con un programa de siete composiciones de las que dos tendrán al órgano como solistas.

El regreso del instrumento restaurado Stoltz-Frères, dieciséis años después de salir de la programación del ciclo por su mal estado, es uno de los atractivos del encuentro.

Tendrá ante sus teclados, pedales y fuelles a un intérprete de 26 años. Natural de Santander, ya con 14 años compuso una misa para coro mixto, solistas y órgano. Tras estudiar clarinete y órgano en su ciudad, ha desarrollado los últimos años la formación de órgano en la donostiarra Musikene. Además ha cursado dirección de orquesta y coro en el mismo centro. Colabora con Coro Easo, el Orfeón Donostiarra, la OSE (Orquesta Sinfónica de Euskadi) o la BOS (Bilbao Orkestra Sinfonikoa), y ha puesto e marcha la Orquesta Barroca de Alumnos (OBA).

En cinco partituras contará con la también joven soprano catalana Marina Cabau. Graduada en 2022 en Escola Superior de Música de Catalunya, y becada por la Fundación Privada Anna Riera, que apoya a jóvenes intérpretes.

Ha sido miembro del Cor de Noies de l'Orfeó Català y del propio Orfeó Català, participando como solista en diversas producciones.