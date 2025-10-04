Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La soprano Marina Cabau.

Bergara

Órgano y soprano esta tarde en San Pedro con el Ciclo Internacional

El concierto desde las 18.30 horas abre el programa para los órganos románticos que presenta otras tres citas en la villa

J.A.M.

bergara.

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:02

Comenta

El XXVI Ciclo Internacional de Órgano Romántico que abrió el viernes Loiola, visitó ayer Azkoitia, y hoy se estrena en Bergara, presenta desde las 18.30 horas en la parroquia de San Pedro la actuación del organista Oscar Rodríguez y Marina Cabau. Acuden con un programa de siete composiciones de las que dos tendrán al órgano como solistas.

El regreso del instrumento restaurado Stoltz-Frères, dieciséis años después de salir de la programación del ciclo por su mal estado, es uno de los atractivos del encuentro.

Tendrá ante sus teclados, pedales y fuelles a un intérprete de 26 años. Natural de Santander, ya con 14 años compuso una misa para coro mixto, solistas y órgano. Tras estudiar clarinete y órgano en su ciudad, ha desarrollado los últimos años la formación de órgano en la donostiarra Musikene. Además ha cursado dirección de orquesta y coro en el mismo centro. Colabora con Coro Easo, el Orfeón Donostiarra, la OSE (Orquesta Sinfónica de Euskadi) o la BOS (Bilbao Orkestra Sinfonikoa), y ha puesto e marcha la Orquesta Barroca de Alumnos (OBA).

En cinco partituras contará con la también joven soprano catalana Marina Cabau. Graduada en 2022 en Escola Superior de Música de Catalunya, y becada por la Fundación Privada Anna Riera, que apoya a jóvenes intérpretes.

Ha sido miembro del Cor de Noies de l'Orfeó Català y del propio Orfeó Català, participando como solista en diversas producciones.

