Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Real pone fin a la pretemporada con un empate ante el Bournemouth de Iraola
Aitor Olea al órgano. DV

Bergara

El órgano de San Pedro volverá a sonar este domingo de la mano de Aitor Olea

El organista y director del coro parroquial ofrecerá un concierto gratuito a las 19.00h en la iglesia de San Pedro

L.A

Bergara.

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:08

La iglesia de San Pedro de Bergara será escenario este domingo (19.00) de un concierto muy especial a cargo del organista Aitor Olea ... en el marco del prestigioso ciclo de órgano de la Quincena Musical Donostiarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven tras colisionar con su vehículo contra un autobús en Tolosa
  2. 2 Encuentran sin vida a Cole Henderson, el joven estadounidense desaparecido hace un mes en Ordesa
  3. 3 Detenido un joven en San Sebastián acusado de haber agredido sexualmente a varios menores de edad
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  5. 5 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  6. 6 Jokin Altuna califica de «vergonzoso» el material de la final del Ogueta
  7. 7 Un Topo atropella a una vaca en mitad de la vía y obliga a cortar el servicio entre Zarautz y Orio
  8. 8 El famoso cantante y actor de telenovelas que se rinde a San Sebastián: «Encontré un paraíso en la tierra»
  9. 9

    La Real Sociedad es superior pero empata en el estreno de Caleta-Car y Gonçalo Guedes
  10. 10 El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El órgano de San Pedro volverá a sonar este domingo de la mano de Aitor Olea

El órgano de San Pedro volverá a sonar este domingo de la mano de Aitor Olea