El órgano de San Pedro volverá a sonar este domingo de la mano de Aitor Olea

La iglesia de San Pedro de Bergara será escenario este domingo (19.00) de un concierto muy especial a cargo del organista Aitor Olea ... en el marco del prestigioso ciclo de órgano de la Quincena Musical Donostiarra.

El evento, con entrada libre, forma parte de una de las citas culturales más importantes del verano en Euskadi, que cada año acerca la música clásica y sacra a diferentes municipios vascos a través de intérpretes de primer nivel.

Aitor Olea es una figura muy conocida en la vida musical. Durante años ha ejercido como organista en la parroquia de San Pedro, acompañando tanto celebraciones religiosas como eventos culturales. Su trayectoria está marcada por una profunda dedicación a la música sacra, el canto coral y la divulgación del patrimonio musical local.

Además de su labor como organista, también dirige el coro parroquial, lo que refuerza su vínculo con la comunidad y su compromiso con mantener viva la tradición musical en el municipio.

El concierto de este domingo no solo permitirá disfrutar de su interpretación en directo, sino también redescubrir el valor del órgano de San Pedro, un instrumento histórico con una acústica excepcional.

Barroco y romanticismo

Aunque no se ha adelantado el repertorio completo, se espera que incluya obras del barroco y del romanticismo, géneros en los que Olea destaca por su sensibilidad y profundidad interpretativa.

Este recital es una excelente oportunidad para los vecinos de Bergara y los visitantes de la zona de acercarse a la música de órgano en un entorno único. Gracias a la Quincena Musical Donostiarra, la música clásica se descentraliza y llega a lugares con tradición musical como Bergara, dando espacio y visibilidad al talento local.