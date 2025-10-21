Las obras de reurbanización de la Plaza saldrán a concurso en noviembre

Cuando la nueva fisionomía de Barrenkale entra en su último trimestre de obras para concluir en diciembre al alcanzar la Plaza, el gobierno municipal ... pone en marcha el proceso para hacer realidad la nueva urbanización de este espacio.

«A principios de 2026 se acometerán las obras de reforma de la Plaza y su entorno con el objetivo de revitalizar uno de los espacios públicos históricos y sociales más importantes del casco urbano», destacan los promotores.

El proyecto del estudio de arquitectura Vaumm está redactado desde 2019 y saldrá a concurso para su adjudicación en noviembre. Las constructoras pujarán sobre un base máxima de 2.196.666 euros. El propósito de los rectores públicos es encadenar los trabajos de Barrenkale y la Plaza.

La renovada plaza San Martin de Agirre presentará un gran rectángulo de asfalto fundido y en el perímetro losas de piedra caliza para separar usos y circulaciones. Con la mirada puesta en la hoguera de San Juan colocarán una pieza circular especial, capaz de soportar las altas temperaturas, mantendrá las 22 plazas de aparcamientos pero serán más discretas y estarán marcadas con botones.

Fuente y recuerdo

Incluirá nuevo mobiliario urbano de bancos, papeleras, aparcamientos de bicicletas, paneles informativos, señalización y alumbrado multifuncional. Crearán una nueva zona de estancia más allá de los 'arkupes' de la Casa Consistorial y Real Seminario, frente al Archivo Municipal con una pequeña zona verde dotada de riego automático. El diseño de este espacio recupera una fuente y en el diseño del área habrá piezas de granito de la que fuera la antigua fuente que existía junto a los urinarios. Los recorridos peatonales tendrán una anchura mínima de 2 metros.

Los objetivos de la renovación son actualizar la Plaza como espacio de convivencia y vida pública, como espacio para el descanso y el encuentro, que sea adecuada para actos festivos, dar prioridad a los peatones frente a los vehículos, recuperar elementos históricos como la fuente, y mejorar tanto el pavimento como las infraestructuras urbanas.

La intervención abarca la Plaza y las calles adyacentes como la plaza Xabier María Munibe, la calle Konbenio y parte de la calle Bidekurutzeta, así como los accesos a la plaza desde Artekale y la iglesia de San Pedro. En total se urbanizará un área de 1.938 metros cuadrados.

«Al igual que estamos haciendo en otros puntos del pueblo o de los barrios, también hacemos mejoras en el casco antiguo y las obras de la plaza San Martín van en esa dirección. El objetivo es revitalizar el casco antiguo y hacer más accesibles y habitables las calles para los bergareses», apuntó el alcalde, Gorka Artola, que junto al concejal de urbanismo, Markel Azkargorta, daba cuenta del proyecto.

«La plaza de San Martín ha sido desde el siglo XVI el centro de la vida social de Bergara y aún hoy funciona como un espacio polivalente. Sin embargo, en las últimas décadas ha perdido protagonismo, de ahí que el objetivo del proyecto sea reordenar la plaza, mejorar la accesibilidad y potenciar los usos sociales, recuperándola como principal punto de encuentro de la ciudadanía», declararon.