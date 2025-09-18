Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bergara

Música y campeonato de mus hoy para la apertura de las fiestas de Zabalotegi

Mañana el frontón del barrio acogerá las competiciones de 'barrus' infantil por la tarde, y de adultos de noche

J.A.M.

bergara.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:13

Una decena larga de propuestas ofrece el programa de actos de la fiestas de Zabalotegi que arrancan esta tarde a las 19.00 horas con los cabezudos y se despedirán el domingo sobre la 18.00 horas con un bingo en el txikitxoko.

La comisión propone para la jornada inaugural tras los cabezudos, un pintxopoteo y a partir de las 20.00 horas la actuación musical de Nebar, y hasta las 22.00 horas venta de bocadillos para cenar en la calle. A las 21.00 horas abrirán la inscripción al campeonato de mus a ocho reyes sin señas por 20 euros la pareja que desde las 21.30 horas tendrá lugar en el frontón.

El sábado desde las 11.00 horas juegos infantiles, pintxopoteo y desde las 14.30 horas comida popular a la que sigue un bingo musical. En el frontón desde las 19.00 horas campeonato de pelota infantil a 'barrus', y concierto con Good Vibes y Azkaiter Pelox. Para la noche activan de nuevo la venta de bocadillos, y a partir de las 21.30 horas los que mostrarán las habilidades pelotísticas a 'barrus' serán los mayores. Continuarán con el dj Tilla.

El domingo desde las 12.00 horas exhibición de 'euskal dantzak' con Moises Azpiazu Taldea, a las 13.00 horas mariachi con Bernardo y sus compadres, y el bingo despide el programa.

