La XIV Mostra de títeres para adultos, del 25 al 28 Presentación. Korta, Azkarate, Labaien y Mata con el cartel. / B.U. Catorce espectáculos que llegarán al parque de Arrizuriaga, la Plaza y las calles, Seminarixoa y el gaztetxe JUAN A. MIGURA BERGARA. Jueves, 18 octubre 2018, 00:12

La cita bienal con los títeres para adultos con programación internacional que impulsa Taun Taun Taldea volverá a demostrar, del 25 al 28 de octubre, que las marionetas no son solo para los niños. El encuentro consolidado en la programación del género a nivel de Euskal Herria traerá lo último y más destacado de la producciones para el público adulto.

Serán catorce pases disponibles a cargo de ocho compañías procedentes de Argentina, Dinamarca, Reino Unido, Valencia, Cataluña y Euskal Herria que desarrollarán variedad de técnicas de manipulación de personajes, luces y sombras por todos los rincones.

La apertura recae en el grupo danés Brunette Bros que el jueves, 25 de octubre, desde las 20 horas ofrece en el centro el espectáculo itinerante 'Brunette Bozos Brass'. Los mismos protagonistas tomarán el parque de Arrizuriaga para dar seis pases de la pieza 'The Greatest 2nd Smallest Circus in the world' los días 26 y 27 de octubre, a las 19 y 22 horas, y el 28 de octubre, a las 12.30 y 18 horas.

El programa para el viernes 26 incluye en Seminarixoa, a las 20 horas, a la compañía inglesa 2Theater con la propuesta de sabor circense 'Boris&Ingrid', y desde las 22 horas en el gaztetxe la compañía vasca Behibi`s Tadea con 'Trabajos de interior'».

El sábado 27 de octubre el antzuolarra Iñaki Mata a las 12.30 horas en Arrizuriaga presenta 'Welcome', a las 20 horas en Seminarixoa los valencianos de Onírica Mecánica montan 'Alicia y las ciudades invisibles', y los catalanes de Cia. Ytuquepintas en la Plaza a las 23.00 horas horas con 'Jojo'.

El domingo 28 de octubre la despedida con un pase de circo en Arrizuriaga, y a las 20 horas en Seminarixoa el grupo argentino de Roberto White con 'Sueños I'.

Para los tres espectáculos en el escenario de Seminarixoa se ha puesto a la venta un vale por 16 euros.