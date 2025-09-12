Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Murgiondo y Galarraga sobre el escenario del Moises Azpiazu. M.E.

Bergara

El Moises Azpiazu de baile al suelto cumple hoy cuarenta años

Nueve parejas de dantzaris desde las 19.30 horas en la Plaza con los bergareses Galarraga y Murgiondo en la disputa

J. A. M.

bergara.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:48

La pareja bergaresa de dantzaris integrada por Julen Murgiondo y Saioa Galarraga parte esta tarde entre las favoritas en la 40 edición del Memorial Moises Azpiazu de baile al suelto que se celebra desde las 19.30 horas en la Plaza.

Los vigente campeones de Euskal Herria, intentarán colocarse la quinta txapela y pañuelo de una competición en la que han conocido la victoria en 2024, 2023, 2020, y 2019.

Paa inscribir el nombre en el historial compiten ante otras ocho parejas guipuzcoanas en un encuentro considerado un clásicos de calendario vasco, y que está dedicado al que fuera gran impulsores y promotores de los bailes tradicionales.

Los locales actuarán en tercera posición tras el sorteo. Entre los rivales predominio azpeitiarras con seis 'bikotes' de esta localidad, mientras Lezo cuenta con una formada por Ane Jaunarena y Endika Osa, otra pareja por Orio con Bidatz Manterola y Jon Alkain y la anfitriona, que el año pasado tras esta triunfar, se impusieron en el campeonato de Euskal Herria en Segura. Por Azpeitia participan Laura Bastida y Ekain Uzkudun, Jone Arriaran y German Aranburu, Malen Arrizabalaga y Enaitz Segurola, Iara Sustaeta y Ane Lazarobaster, Jare Labaka y June Izagirre, e Izaro Arancia y Hegoa Aizpuru.

Sobre el escenario bailarán con el acompañamiento de las trikitilaris Edurne iIrurbe y Aitziber Estanga en el arin arin y en el fandango apoyados por Bergarako Txistulari Banda. El campeonato está organizado por Musika Eskola, en colaboración con Gipuzkoako Dantzari Biltzarra (EDB), que designa el jurado.

