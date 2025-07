Misa, asoleo y concierto de Aritzeta Abesbatza para festejar Santa Marina

J. A. M. bergara. Jueves, 17 de julio 2025, 20:34 Comenta Compartir

Tres haces solares incidiendo sobre el antiguo emplazamiento del sagrario en el retablo central y en los dos laterales, son el fenómeno que esta tarde se producirá sobre las 19.45 horas, si la jornada es soleada, en la parroquia de Santa Marina en el transcurso de la misa solemne que se oficiará desde las 19.30 horas con motivo de la festividad. El efecto óptico conocido como asoleo ha transcendido tras una observación en 2019 y la investigación conjunta de Lanbroa Elkartea, Ilatargi Astronomi Taldea, Laboratorium y la parroquia. Este grupo de colaboradores ha confirmado estos días que el asoleo se da en tres lugares. Del inicial estudiado sobre el altar principal que albergó el sagrario, han añadido la incidencia de la luz también sobre los dos retablos laterales Esta tarde, siempre que la jornada no esté nublada, se podrá apreciar.

Visita guiada el sábado

Mañana en una visita guiada a partir de las 19.00 horas permitirá a los curiosos conocer al detalle las peculiaridades geométricas, físicas, astronómicas y espirituales del efecto provocado tras la transformación de la fachada oeste en el siglo XVIII con la apertura de un óculo o rosetón central y los dos vidrieras de los ladospara triplicar el efecto.

Aritzeta Abesbatza

Junto a la repetición como cada 18 de julio en los últimos 225 años, la celebración de la festividad en el mismo templo continuará a partir de las 20.15 horas con el tradicional concierto de Aritzeta Abesbatza.

La formación con dirección de Imanol Urzelai presenta un programa de seis piezas. Repertorio compuesto por el 'Ave María' de Busto, 'Page lingua' de Calderón, 'Rabo de Nube' de Silvio Rodríguez, 'Dahil Sa lyo' de Velarde, 'Izar ederrak' de Josu Elberdin, y 'You Raise me Up' de Krby Shaw.

Asimismo, también hay aportaciones particulares como la del bar Matxiategi. Hoy desde las 20.30 ofrece un concierto y animación con Azkaiter Pelox, y el sábado un concurso de paella en el mismo punto a partir de las 12.00.