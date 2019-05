Mikel Juaristi, técnico del Bergara, cierra hoy un ciclo de cuatro campañas Despedida. Mikel Juaristi, en el centro de la formación, será el protagonista de esta tarde. / BKE El equipo quiere dedicarle la victoria en el partido que le enfrenta al Elgoibar | La directiva trabaja en el relevo y destaca la labor del entrenador, que se retira por el momento de los banquillos JUAN A. MIGURA BERGARA. Sábado, 25 mayo 2019, 00:23

Un Bergara-Elgoibar ha sido históricamente un partido de campanillas por la rivalidad de dos clubes próximos en la geografía y en lo deportivo que se han medido en centenares de ocasiones. El de esta tarde en Agorrosin a partir de las 17.00 horas, además de cerrar la temporada 2018-2019 de la División de Honor Regional, tiene sabor a despedida y reconocimiento por la marcha del técnico azkoitiarra Mikel Juaristi. Las cuatro últimas campañas ha sido el responsable máximo del primer equipo, «desde la próxima temporada me veréis en la grada animando como un aficionado más porque esta ha sido una etapa muy positiva para mí, y me he impregnado de sentimiento mahonero».

El entrenador deja la dirección deportiva por una decisión personal porque quiere dedicar más tiempo a la familia ya que está a la espera de ser padre en agosto, «me voy a apartar un poco de fútbol para centrarme en la familia. Algún día volveré». De su paso por el club no tiene más que palabras de gratitud para la entidad, los jugadores, compañeros y aficionados, «he estado realmente muy bien. Es un club con el que me entiendo a la perfección».

A la hora de hacer un balance destaca que los dos primeras campañas fueron muy buenas, «la pasada en lo clasificatorio muy positiva con la quinta plaza. Esta última en la tabla mal y nos hemos mostrado irregulares, pero creo que ha sido positiva para el club porque han entrado unos cuantos jugadores jóvenes que ya empiezan a asumir las responsabilidades como los veteranos. Ese trabajo se verá en el futuro», destaca un Juaristi que considera que el Bergara tiene mimbres de futuro.

La marcha anunciada hace unas fechas a la directiva ha puesto a los rectores del BKE a trabajar para buscar un relevo, «en poco tiempo tendremos algo atado», apuntaban, a la vez que destacaban el trabajo desarrollado por Juaristi con el equipo, la cantera y el proyecto del BKE.

A nivel deportivo el encuentro de esta tarde es intrascendente con un Bergara decimocuarto con 42 puntos de partida y los visitante décimos con 45. Los mahoneros con una victoria y la fortuna de otros resultados pueden aspirar como máximo a quitar la posición al Elgoibar.