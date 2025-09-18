Miguel Ángel Elkoroberezibar presenta mañana su libro sobre Miguel Okina

Juan Antonio Migura bergara. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

El centenario del nacimiento de Miguel Okina afronta mañana su penúltimo capítulo con la presentación del título 'Miguel Okina 1924-2021. De cuando el arte llegó a las casas' del investigador bergarés Miguel Angel Elkoroberezibar. El acto se desarrollará en el salón de plenos a partir de las 13.00 horas con participación del autor, el alcalde Gorka Artola, y la comisión de Beart que ha sustenta este programa de reconocimiento al maestro de pintores. La ceremonia se cerrará con una actuación del ochote Alai Berri.

Elkoreberezibar, que afronta su décimo libro y tercero centrado en un artista tras los dedicados Simón Arrieta y el elgetarra Lorenzo Askasibar, señala que «Okina firmó más de cuatro mil óleos. Fiel a su estilo realista e impresionista, aunque también trabajó el postimpresionismo y el expresionismo, destaca por su extraordinario dibujo y composición, uso del color y tratamiento de la luz. Es una pintura enérgica, pero a la vez delicada, de gran capacidad reflexiva, destreza técnica y versatilidad».

Coinciden el investigador y la crítica especializada en ensalzar la habilidad del artista a la hora de interpretar a las personas retratadas, «realizó auténticos estudios de personalidad, y se empeño en recuperar a personajes olvidados. No fue un pintor conformista y arriesgó sin miedo. Cultivó todos los géneros y siempre fue coherente con su forma de pintar».

De la persona distinguen su sencillez y humildad «como el carboncillo que usaba para dibujar, siempre rodeado de amigos. Ahí radica la base de su encanto. Culto, gran lector y amante de la música, montañero y viajero. Pintó desde Canarias a Galicia, Marruecos y parte de Europa», y apuntan la importancia que tuvo en su obra «sus estancias en Madrid, Barcelona y París fueron determinantes».

La constancia le permitió vivir de la pintura con una prolífica trayectoria, más de setenta años dedicado al lienzo y el papel.

Recoge Elkoroberezibar los cambios a partir de su periodo parisino en la década de los 50. «El rigor formal hasta entonces empleado empezó a suavizarse y dio paso a la experimentación, aplicando un pincel más suelto. En cualquier caso, Okina seguirá ligado en gran medida al realismo hasta los años 70. A partir de entonces, partiendo de la realidad objetiva, en muchas obras intentará transformar esa realidad, interpretándola».

Su herencia, luz y color

Destaca el volumen, también la luminosidad que aportó a la paleta de tonos predominantes entre los artistas bergareses. «Incorporó color, colores luminosos. Miguel dio a su paleta una claridad que no se había visto antes, otra vitalidad cromática, y ello contribuyó a generar mayor libertad de color entre los jóvenes pintores locales». Y añade, «defendió siempre la importancia del dibujo, fiel seguidor de la tradición bergaresa de escuelas gratuitas de dibujo desde que el Seminario de Bergara fundara la primera en 1774. También fue maestro de dibujo a partir de los años 50, enseñando a los jóvenes a hacer e interpretar dibujos, trabajando el lenguaje gráfico».

La difusión y popularización de la pintura en el municipio es reflejada como otra de sus aportaciones. «Gracias a personas como Miguel, la pintura se extendió y comenzó a hablarse de Bergara como un lugar de pintura. En la década de los 60 los artistas se multiplicaron en el pueblo y el arte no sólo salió a la calle, sino que llegó a las casas. La transformación económica y social de la época fueron decisivas. El arte y los artistas se convirtieron en parte del paisaje bergarés y se comenzaron a colgar obras de arte de los pintores locales en las paredes de las casas».

El volumen presenta 180 páginas y está profusamente ilustrado con 75 fotografías e imágenes de 200 de sus cuadros.

El libro estará disponible por 15 euros en la presentación de mañana y a partir de la misma en la Aroztegi Aretoa hasta el 26 de octubre, fecha en la que clausurarán la muestra antológica dedicada a Okina que abrirá sus puertas el 3 de octubre.