Una de las parejas de la pasada edición, durante la ejecución del fandango. BMDE

Bergara

La mejor pareja de baile al suelto de menos de 16 se decide este domingo en Seminarixoa

Diez parejas con 19 dantzaris guipuzcoanos y un navarro compiten desde las 12.00 horas, sin representación local, en el escenario

Juan Antonio Migura

Bergara

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:17

Comenta

El cuadragésimo séptimo título de Euskal Herria de baile al suelto para parejas menores de 16 años se decide esta domingo en Seminarixoa a partir de las 12.00 horas. Entrada libre. Veinte dantzaris, 19 de Gipuzkoa y un de navarro de Lesaka, integrados en diez parejas competirán sin presencia mahonera ni de Debagoiena, La última pareja bergaresa que compitió fue la integrada por los campeonísimos Saioa Galarraga y Julen Murgiondo en 2015. Tras el salto a la categoría de mayores han sumado los títulos de Euskal Herria en 2019, 2022 y 2023 y 2024.

El predominio en el escenario será azpeitiarra con cuatro 'bikotes' más otra dantzari que suman nueve. Los demás proceden tres de Lezo, dos de Amasa-Villabona, y único representante de Zestoa, Errenteria, Zizurkil, Asteasu y Tolosa, en variedad de combinaciones.

Bailarán un fandango de seis pasos al ritmo marcado por Bergarako Txistulari Banda y un arin-arin de seis pasos con el acompañamiento de las trikitixas de los hermanos Estanga.

La ejecución será evaluada por un jurado de cuatro miembros nombrado por Gipuzkoako Dantzarien Biltzarra formado por Ane Anza, Antton Mendizabal, Gabriel Alonso y Esti Iturria.

De las dos piezas, la de ejecución más complicada suele ser el fandango, que es la pieza más lenta en la que hay que saber mantener los pasos y el ritmo.

El campeonato entrega cinco premios con trofeo y asignación en metálico, que para los primeros incluye además la txapela y el pañuelo de los campeones. Habrá distinción para la pareja que presente los trajes más apropiados

Mientras los jurados valoren las ejecuciones, el escenario de Seminarixoa acogerá a un grupo de 18 dantzaris locales formados por Eneko Galdos en Bergarako Musika eta Dantza Eskola, que organiza el campeonato.

